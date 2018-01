Peste o mie de masini au fost incendiate in Franta in noaptea de Revelion

Les coupables du lynchage lache et criminel des policiers faisant leur devoir une nuit de 31 decembre seront retrouves et punis. Force restera a la loi. Honneur a la police et soutien total a tous les agents bassement agresses. - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 1, 2018

Ziare.

com

510 francezi au fost arestati in cursul diferitelor incidente care au avut loc in noaptea dintre ani. In timpul interventiilor fortelor de ordine au fost raniti opt politisti si trei jandarmi.Incidentul cel mai important s-a produs la Champigny sur Marne, la periferia Parisului, unde doi agenti de politie chemati sa intervina la o cearta au fost loviti violent de un grup numeros de persoane care incercau sa intre la un concert privat, evenimentul fiind inregistrat cu telefoane mobile si apoi postat pe retelele sociale, provocand un val de indignare.Presedintele Macron a promis, pe Twitter, ca "vinovatii pentru acest linsaj las si criminal asupra politistilor care-si indeplineau datoria in noaptea de 31 decembrie" vor fi "gasiti si pedepsiti".Peste 140,000 de politisti, jandarmi, militari, pompieri si membri ai serviciilor de urgenta au fost mobilizati in Franta in noaptea de Anul Nou.