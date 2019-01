Popularitatea lui Emmanuel Macron incepe sa creasca din nou

Ziare.

Popularitatea prim-ministrului francez a scazut cu un procent in luna ianuarie.Din procentul de 27%, 5% se declara "foarte multumiti" de presedintele Emmanuel Macron, si 22% au declarat ca sunt "destul de multumiti", in crestere cu trei procente fata de ultimul sondaj, realizat in luna decembrie.Un procent de 72% dintre francezi raman "nemultumiti", dintre care 40% "foarte nemultumiti" (in scadere cu cinci procente), 32% "destul de nemultumiti" (in crestere cu un procent) . Un procent din respondenti au decis sa nu se pronunte.In luna decembrie, Emmanuel Macron aproape atinsese nivelul de popularitate al fostului presedinte francez Francois Hollande (22%), dupa aceeasi perioada de exercitare a mandatului. Totusi, popularitatea celor doi este cu mult sub cea a lui Nicolas Sarkozy, de 44%.Cresterea popularitatii lui Macron in luna ianuarie se datoreaza raspunsului la protestele miscarii "Vestele Galbene".Sondajul Ifop a fost realizat online si telefonic in perioada 11-19 ianuarie si a cuprins 1.928 de respondenti.