Emmanuel Macron se intalneste vineri cu Theresa May

Dupa o intalnire de lucru, Theresa May si sotul ei Philip vor fi invitati la o cina privata de catre cuplul Macron la aceasta resedinta unde Emmanuel Macron isi va petrece vacanta de vara, potrivit Reuters.Palatul Elysee nu a oferit nicio agenda a discutiilor, insa mai devreme marti ministrul de externe britanic Jeremy Hunt s-a intalnit cu omologul sau francez Jean-Yves Le Drian la Paris pentru a discuta despre Brexit.Intr-un interviu pentru cotidianul Evening Standard, seful diplomatiei britanice Jeremy Hunt le-a cerut marti Frantei si Germaniei sa faca lobby pe langa negociatorii Uniunii Europene pentru ca tratativele privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar sa se incheie cu rezultate rezonabile si a avertizat ca inclusiv Europa ar avea de suferit daca 'Brexit-ul nu decurge bine'."Franta si Germania trebuie sa trimita un semnal puternic Comisiei Europene ca trebuie sa negociem un rezultat pragmatic si rezonabil care protejeaza locurile de munca pe ambele maluri al Canalului Manecii, intrucat pentru fiecare loc de munca pierdut in Regatul Unit, se vor pierde locuri de munca si in Europa daca Brexit-ul nu decurge bine" a declarat Hunt.