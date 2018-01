Macron insista ca Marea Britanie sa renunte la Brexit: Ne-ar bucura

Ziare.

"Daca maine ori poimaine Marea Britanie ar decide sa se razgandeasca, este clar ca am trata acest lucru cu bunavointa. Dar nu depinde de noi ca Marea Britanie sa se razgandeasca", a explicat oficialul francez.Emmanuel Macron se va intalni joi seara cu premierul britanic, Theresa May . La intrevederea dintre cei doi lideri va fi semnat un nou tratat privind imigratiaTratatul va completa, dar nu va inlocui Acordul Le Touquet din 2003. Acest act a fost criticat in Franta dupa ce orasul Calais a devenit popas pentru migranti si refugiati in drumul lor spre Marea Britanie, aflata la doar 33 de kilometri dincolo de Canalul Manecii.Franta isi doreste ca Marea Britanie sa aloce mai multi bani si resurse pentru a aborda problema valurilor de migranti.Conform Acordului Le Touquet din 2013, Marea Britanie are granita in Franta, iar Franta face controale de vama in Marea Britanie. Intelegerea ar avantaja Regatul Unit, sustin oficialii francezi.In urma cu cateva luni, Emmanuel Macron afirma ca Uniunea Europeana "mentine usa deschisa" pentru Marea Britanie.