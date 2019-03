Alegeri europene: Dupa Emmanuel Macron, si Guy Verhofstadt avertizeaza asupra cosmarului populist

Ziare.

Alegerile din luna mai ar putea genera un cutremur in Parlamentului European. Se preconizeaza ca marile grupuri politice de centru-dreapta si de centru-stanga sa nu mai poata forma majoritatea, pentru prima data in 40 de ani de alegeri directe, cu toate ca La Republique En Marche (La REM) a lui Emmanuel Macron va intra pentru prima data in Parlament, impulsionand fortele liberale, scrieVerhofstadt, liderul Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE) din 2009, a declarat ca centristii pro-europeni au "o ultima sansa" sa recastige teren in fata nationalistilor si a populistilor inainte de urmatoarele alegeri din 2024.Intr-un interviu publicat in, fostul prim-ministru belgian a declarat ca UE are nevoie de reforme in domenii precum gestionarea zonei euro, migratia si apararea comuna, pentru a putea spera la un sprijin mai puternic din partea populatiei."Nimic nu este etern. Nimic. Nici institutiile politice nu sunt vesnice. A face reforme este o datorie pe care o avem ... si daca nu vom reusi, atunci tragedia, cosmarul vor deveni realitate ", a mai spus el.Verhofstadt a sprijinit imediat "renasterea europeana" pe care Macron a anuntat-o in aceste zile. El a spus ca sosirea asteptata a deputatilor La REM in Parlamentul European va crea un bloc liberal mai amplu decat actuala ALDE, insa el personal nu are ambitia sa o conduca."O noua forta politica reformista centrista, pro-europeana" este absolut necesara atat ca alternativa la nationalisti, dar si pentru mentinerea status quo-ului politic, a subliniat Verhofstadt.El a exclus orice alianta cu forte precum Miscarea Cinci Stele din Italia, din cauza acordului de guvernare pe care acestia din urma il au cu partidul de extrema dreapta Liga Nordului al lui Matteo Salvini.Verhofstadt s-a confruntat cu o contra-reactie din partea grupului sau acum doi ani, cand a cautat sa aduca Miscarea Cinci Stele in ALDE, pentru a o scoate din alianta eurosceptica a lui Nigel Farage. Respingand acuzatiile ca ar face din nou o greseala, Verhofstadt a spus ca "nu mai este posibil" ca Cinci Stele sa se alature liberalilor, cu toate ca regreta asta, mai ales ca acolo sunt multi cu viziuni pro-europene.Un critic hotarat al liderilor populisti anti-europeni, pe care ii numeste "inamici", Verhofstadt a afirmat ca Salvini isi dorea ca migrantii sa vina in Europa,deoarece asta ii permitea sa se joace cu temerile oamenilor. "Salvini, el spera ca vor veni chiar mai multi, pentru ca astfel va primi mai multe voturi, deoarece frica oamenilor va creste ".Verhofstadt si-a indreptat criticile si spre premierul Ungariei, Viktor Orban, in privinta migratiei si a statului de drept. Deputatul european i-a acuzat pe rivalii politici din Partidul Popular European (PPE) de centru-dreapta de "lipsa de curaj politic" in relatiile cu Orban, asta dupa ce insusi presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a fost vizat intr-o campanie oficiala anti-UE cu tuse groase antisemite.Exista "afise ingrozitoare in Budapesta care stau de multe luni", a spus Verhofstadt, referindu-se la campania impotriva lui Juncker, in care acesta este alaturat lui George Soros, miliardarul filantrop nascut in Ungaria, precum si la campania similara dusa impotriva eurodeputatei olandeze Judith Sargentini, cea care a lansat procesul de sanctionare a Ungaria pentru nerespectarea statului de drept.Manfred Weber, candidatul PPE pentru sefia Comisiei Europene, i-a dat marti un ultimatum lui Orban cerandu-i sa opreasca atacurile asupra Uesa-si ceara scuze PPE si sa permita Universitatii Centrale Europene a lui Soros sa-si continue activitatea la Budapesta, daca vrea sa evite expulzarea partidului sau din grupul popularilor.