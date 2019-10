Macron isi apara comisarul respins la fel cum a facut Dancila cu Rovana Plumb: acuza un joc politic

In cazul Frantei miza este mult mai mare

Sylvie Goulard a fost audiata joi a doua oara de comisiile Piata Interna si Protectia Consumatorilor (IMCO) si Industrie, Cercetare si Energie (ITRE), dupa ce la audierea din 2 octombrie nu a primit aviz favorabil din cauza unorDar ea nu a convins nici de aceasta data eurodeputatii, astfel ca numai 29 de eurodeputati din comisiile de specialitate au votat in favoarea ei si 82 impotriva."Sylvie Goulard a fost victima unui joc politic care afecteaza intreaga Comisie Europeana", afirma presedintele Macron intr-o declaratie transmisa de biroul sau de presa.Liderul de la Elysee va aborda aceasta chestiune in discutiile cu viitoarea presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si va cauta sa se asigure ca portofoliul atribuit Frantei va fi respectat, se mai arata in declaratie.La randul ei, Sylvie Goulard a reactionat afirmand ca a luat act de respingerea ei de catre comisiile de specialitate din PE. "Iau act de decizia Parlamentului European, in respectul democratiei. Multumesc Presedintelui Republicii si Ursulei von der Leyen pentru increderea lor si tuturor deputatilor care au votat pentru mine", a scris ea pe Twitter.Si propunerile Vioricai Dancila pentru postul de comisar european pentru transporturi, care ar fi trebuit sa revina Romaniei, au fost respinse din motive similare. Rovana Plumb a fost respinsa din cauza problemelor din declaratia de avere, iar Dan Nica a fost respins din start, pe motiv de integritate, dar premierul a insistat cu el: luni l-a trimis din nou la Bruxelles, dar iata ca joi guvernul a si cazut, in urma unei motiuni de cenzura.Si Viorica Dancila si colegii sai din PSD au acuzat jocurile politice ale Opozitiei in legatura cu respingerea propunerilor facute pentru postul de comisar.Sylvie Goulard a fost desemnata sa conduca in viitoarea Comisie Europeana un vast portofoliu, ce cuprinde, dar sia Uniunii Europene siDar candidatura sa fost contestata din cauza investigatiilor aflate in desfasurarea impotriva ei desi de Oficiul European de Lupta Antifraudaintr-un dosar de, precum si in urma activitatii pe care a desfasurat-o timp de trei ani pentru un think-tank american, Institutul Berggruen, de la care a incasat peste 10.000 de euro pe luna in timp ce era de asemenea eurodeputat.Inaintea votului de joi, Partidul Popular European a anuntat ca eurodeputatii sai din cele doua comisii vor vota impotriva lui Sylvie Goulard. PPE sugerase inca de saptamana trecuta ca va vota impotriva ei, dupa ce un candidat al popularilor europeni pentru viitoarea Comisiei Europeana, ungurul Laszlo Trocsanyi, a fost respins de Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI).Parlamentul European urmeaza sa se pronunte prin vot in perioada 21-24 octombrie asupra intregii componente a Comisiei conduse de Ursula von der Leyen. Plenul PE nu poate respinge individual un candidat la un post de comisar european, dar in trecut comisarii desemnati care nu au trecut de comisiile de specialitate au fost de obicei inlocuiti.