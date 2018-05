Macron anunta ca Franta si Rusia trebuie sa lucreze impreuna in Siria si Iran, dupa ce s-a vazut cu Putin si au semnat 50 de contracte

Ziare.

com

La un an de la primul tete-a-tete, la Versailles, presedintele rus l-a primit pe Emmanuel Macron si pe sotia acestuia, Brigitte - careia i-a oferit un buchet de flori -, pe terasele fastuosului Palat Constantin, care domina Golful Finlandei, la sud-vest de fosta capitala imperiala Sankt Petersburg.Prima vizita, de doua zile, a lui Emmanuel Macron in Rusia are loc cu ocazia Forumului International Economic de la Sankt Petersburg, principala intalnire a mediilor de afaceri ruse, unde este asteptat si premierul japonez Shinzo Abe.Ea urmeaza sa-i permita presedintelui francez, flancat de o importanta delegatie de oameni de afaceri, sa-si arate vointa de a continua sa faca comert cu Rusia, in pofida relatiilor foarte tensionate, si sa nu evite, totodata, subiecte care deranjeaza."Indiferent ca este vorba despre Ucraina, Orientul Mijlociu, criza iraniana si situatia din Siria, ca este vorba despre modul in care vedem multilateralismul contemporan, eu cred ca", a declarat Macron la inceputul intalnirii."Relatiile noastre se dezvolta in pofida dificultatilor", a relevat la randul sau Putin, adaugand ca intentioneaza sa abordeze "subiectele internationale-cheie, a caror solutie este in interesul Frantei si al Rusiei".Temele nu lipsesc. Dupa ani de tensiuni legate de criza ucraineana si conflictul sirian, otravirea in martie a unui fost spion rus in Anglia a provocat un val de expulzari diplomatice.In fata tuturor acestor subiecte, un punct de convergenta a aparut odata cu retragerea Statelor Unite din acordul in dosarul nuclear iranian, dublata de amenintari cu sanctiuni americane in cazul in care Teheranul nu se pliaza unei liste de exigente drastice in vederea unui nou acord.Moscova si europenii par, asupra acestui punct, sa se afle pe aceeasi linie, voind sa pastreze acordul iranian.Discret in mod public in legatura cu acest subiect, Putin a participat la numeroase discutii pe aceasta tema in ultimele zile si o primeste vineri pe Angela Merkel.Relatiile cu Parisul raman afectate de conflictul sirian, care s-a soldat cu peste 350.000 de morti de cand a izbucnit razboiul, in 2011.O aliata loiala a lui Bashar al-Assad, pe care Putin l-a primit pe 17 mai, Moscova intervine militar in aceasta tara din septembrie 2015 si a denuntat dur atacuri ale Statelor Unite, Frantei si Regatului Unit la sfarsitul lui aprilie vizand pozitii ale regimului de la Damasc, in riposta la un presupus atac chimic.Alt punct de dezacord este situatia in Ucraina, unde confruntari ce opun de patru ani Guvernul prooccidental unor rebeli prorusi au inregistrat o intensificare a tensiunilor in ultimele zile.Anchetatorii internationali au dezvaluit joi din ce unitate militara rusa provenea racheta care a doborat zborul MH17 deasupra Ucrainei in 2014.Garanti, impreuna cu Merkel, ai acordurilor de pace de la Minsk din 2015, Macron si Putin urmau sa evoce razboiul care s-a soldat cu peste 10.000 de morti din 2014 si in care Moscova este acuzata ca intervine militar de Occident, ceea ce Rusia dezminte.Occidentalii au inteles ca este "inevitabil" sa stea de vorba cu Putin, apreciaza expertul Aleksandr Baunov de la Centrul Carnegie.Angela "Merkel si (premierul japonez Shinzo) Abe au inceput deja sa-si dezghete contactele cu Moscova, iar Macron se teme sa piarda avantajul pe care Franta l-a avut intotdeauna cu Rusia", afirma el.Vizitand principala intalnire a mediilor economice ruse, presedintele francez vrea totodata sa arate ca Franta - ramasa una dintre principalele surse de investitii straine in Rusia in ultimii ani, in pofida sanctiunilor - vrea sa continue sa faca afaceri in aceasta tara.Alaturi de Vladimir Putin, Emmanuel Macron urmeaza sa intervina vineri dupa-amiaza in fata "cremei" economice ruse la Forum, insotit de o importanta delegatie de patroni francezi.La sosirea sa la Palatul Constantin, el a anuntat imediat ca este prevazuta, in cadrul vizitei, semnarea a aproximativONG-ul Human Rights Watch (HRW) l-a indemnat pe Macron sa vorbeasca despre drepturile omului cu Vladimir Putin, pentru ca "altfel ar parea ca se tradeaza pe sine insusi".Cu trei saptamani inainte de startul Campionatului Mondial la Fotbal, care va avea loc din 14 iunie si pana pe 15 iulie in 11 orase din Rusia, ONG-ul a indemnat la boicotarea ceremoniei de deschidere, din cauza sustinerii lui Bashar al-Assad de catre armata rusa.