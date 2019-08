Putin ii da replica lui Macron: Nu vrem "veste galbene" la Moscova!

Ziare.

"Nu am dori sa se intample asa ceva in capitala Rusiei", a spus Putin, dupa discutiile cu omologul sau francez, care au avut loc la Bregancon, resedinta de vara a presedintelui Frantei."Vom face tot ce ne sta in putinta pentru a ne asigura ca situatia va evolua strict in conformitate cu legea", a adaugat acesta, citat de France24 Declaratia liderului rus a venit dupa ce Macron l-a criticat pentru modul in care autoritatile de la Moscova au gestionat manifestatiile izbucnite in urma blocarii candidaturilor unor politicieni de opozitie, in scrutinul municipal programat in septembrie.Presedintele francez a spus ca intr-o democratie este important sa fie respectate principii precum libertatea de exprimare, libertatea de opinie si libertatea de a candida la alegeri."Acesta a fost motivul pentru care Franta a vorbit in aceasta vara... despre situatia de la Moscova", a precizat Macron."In Franta, cei care protesteaza pot participa liber la alegeri. Vestele galbene au fost libere sa participe la alegerile europene si vor merge la alegerile locale (...) Suntem o tara in care oamenii se pot exprima liber, demonstreaza liber, isi exprima liber opiniile, dar ceea ce nu putem accepta este ca acestia sa provoace daune si sa perturbe ordinea publica", a adaugat presedintele Frantei.A.D.