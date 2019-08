Bunicul Luizei Melencu l-a apostrofat pe Eugen Nicolicea, in direct la Antena3: Uitati unde am ajuns din cauza legilor pe care le-au dat el si Iordache!

Transcriptul emisiunii

Replica lui Nicolicea

Totul s-a intamplat in cadrul emisiunii "Subiectiv", moderate de Razvan Dumitrescu, iar Eugen Nicolicea era invitat in platou.Batranul a sunat special pentru a i se adresa parlamentarului PSD prezent in studiou, dar o parte dintre acuzatii au fost facute si la adresa deputatului Florin Iordache (tot), fost ministru al Justitiei.Atat Nicolicea, cat si Iordache s-au remarcat in aceasta legislatura prin modificarile legislative propuse la Legile Justitiei si Codurile Penale.", sau "", sunt o parte din declaratiile bunicului Luizei Melencu.Moderatorul Razvan Dumitrescu a incercat sa-l calmeze pe barbat: "Ce s-a intamplat in acest caz nu are legatura cu Legile Justitiei, are legatura cu Codul Penal, care este in vigoare si n-a fost inca modificat. Asta este. Vedeti, perceptiile, astea sunt perceptiile."La final, Eugen Nicolicea a dat un scurt drept la replica in care a aratat ca aceasta retorica a batranului ar fi fost inspirata din declaratiile lui Rares Bogdan (PNL).Suntem in direct cu bunicul Luizei Melencu. Care sunt precizarile pe care doreati sa le faceti?Precizarile pe care voiam sa le fac... aveam impotriva domnului Nicolicea.Ce anume?Domnul Nicolicea mai este in direct la dumneavoastra in emisiune?Sigur ca da. Ce anume doriti sa precizati in legatura cu eventualele spuse de domnul Nicolicea?Domnul Nicolicea ce reprezinta: trecutul, prezentul sau viitorul?Domnul Nicolicea este invitatul meu la aceasta emisiune, ca reprezentant al unui partid de guvernamant, PSD.Am inteles, dar ce reprezinta? La ce se refera: trecut, prezent sau viitor?In legatura cu ce subiect, stimate domn?Domnul Nicolicea are atatea probleme si atatea necazuri. La ce varsta adica si-a desavarsit studiile, unde le-a facut? Unde le-a ... Mie mi-ar fi rusine sa mai apar in fata natiunii, natiunii (), cu asemenea oameni. El, Iordache si altii! Sa le fie rusine! (Stimate domn, v-a suparat vreo declaratie a domnului Nicolicea? A facut vreo afirmatie care nu este corecta? Sau este un considerent general pe care dumneavoastra il aveti, fara legatura cu discutia concreta ce vizeaza cazul Luizei, cazul Alexandrei si felul in care merge ancheta?Domnul Nicolicea sa traiasca si sa-si vada de familia lui si de necazurile lui, problemele lui. Domnul Nicolicea nu ne reprezinta si nu reprezinta natia si poporul roman. A alergat de la un partid la altul, a alergat din functii in functii. Nu-si merita functiile pe care le are. Domnul Nicolicea sa invete sa vorbeasca si sa respecte natia si poporul roman. Cand a fost ales, a fost ales sa ne respecte, sa ne reprezinte ca natie, ca oameni.Am o rugaminte, stimate domn. In masura in care niciunul dintre invitati nu a facut vreo afirmatie incorecta in legatura cu cazul Luizei sau cu cazul Alexandrei. Intelegandu-va eventualele suparari cu privire la unii sau altii dintre politicieni, nu exista, inteleg, un drept la replica in situatia de fata, in cazul de fata, prin urmare, nu inteleg care este obiectul discutiei care se referea la felul in care merge ancheta. Si atunci, cu toata dragostea si cu toata compasiunea pentru durerea pe care o suferiti, cu toate neglijentele pe care le-am vazut in aceasta ancheta si pe care le-am sanctionat ca post de televiziune inca de la inceput, intelegandu-va supararile generale pe care le aveti, in situatia in care nu exista o afirmatie concreta in legatura cu cazul care sa fi fost incorecta si sa fie nevoie sa o corectam, discutia respectiva nu isi are obiectul. Va multumesc mult.V-am inteles, v-am inteles, dar asemenea oameni sa nu mai apara. Sa nu mai apara! Sa le fie rusine! Sa le fie rusine, ca este Parlamentul plin. De anumiti indivizi...Toti cei din Parlament au in spate niste voturi, date de unii sau date de altii.Unii si le merita, altii nu si le merita.Unii au fost votati, altii nu au fost votati. Fiecare cetatean are preferinta lui. In momentul in care cineva ajunge acolo inseamna ca are in spate niste voturi. Si sigur ca poate fi tras la raspundere, tot prin vot, de cate ori sunt alegeri, desigur... Opiniile nu au legatura cu discutiile noastre.Va inteleg. Eu am o durere in suflet. El are copii, are nepot.Va cred.Uitati unde am ajuns datorita lor si legilor pe care le-au dat in Parlament () . El cu Iordache si alt hot.Va multumesc pentru discutie. Ce s-a intamplat in acest caz nu are legatura cu Legile Justitiei, are legatura cu Codul Penal, care este in vigoare si n-a fost inca modificat. Asta este. Vedeti, perceptiile, astea sunt perceptiile.Dupa ce batranul nu mai era pe fir la telefon, Nicolicea a dat o scurta replica."In primul rand, ceea ce declara a mai declarat si alta data, chiar m-am saturat sa aud ineptiile acestea, invocand ca le stie de la Rares Bogdan. Deci atacul unui politician de asemenea factura uite ce produce. (...) Noi nu vorbim si nu ne permitem sa-i raspundem asa cum ar merita, tinand cont de drama prin care trece. Dar el, care are chiar in familie o astfel de drama, isi permite sa se abata de la subiectul respectiv, sa arunce cu invective, legand invectivele de numele dramei pe care o are?," s-a intrebat, retoric, deputatul PSD."Sa depasim acest moment", a spus, ulterior, Razvan Dumitrescu.