Cum a pledat Eugen Nicolicea pentru dublarea zilelor castigate de detinuti in baza recursului compensatoriu

Propunerea acestuia a fost votata in comisie, in plenul Camerei Deputatilor si a ramas in lege.Discutiile despre efectele legii recursului compensatoriu au explodat dupa ce mai multi violatori sau criminali elberati in baza acestei prevederi au recidivat la scurt timp dupa ce au fost pusi in libertate.Eugen Nicolicea a explicat, in sedinta din 19 aprilie 2017 a Comisiei Juridice din Camera Deputatilor, ca a facut mai multe simulari privind numarul de zile pe care un detinut ar trebui sa-l primeasca pentru ca legea sa fie eficienta. Parlamentarul era presedintele acestei comisii parlamentare.Deputatul a precizat ca, daca un detinut primeste ca beneficiu 3 zile libere (cum voia Guvernul), persoana condamnata ar putea sa nu fie eliberata, deoarece este prea putin, si s-ar putea sa nu treaca de filtrul Comisiei de liberari conditionate. "Legea chiar devine inutila, daca nu chiar daunatoare", sustinea Nicolicea.Deputatul PSD a explicat ca a facut o medie dintre propunerea Guvernului, 3 zile libere- la 30 de zile executate efectiv, cu propunerea deputatului UDMR, Marton Arpad, 9 zile libere - la 30 de zile executate efectiv. Rezultatul: 6 zile libere - la 30 de zile executate efectiv.Discursul lui Eugen Nicolicea in privinta legii recursului compensatoriu incepe de la minutul 3:30. Inregistrarea este pe site-ul Camerei Deputatilor. In discursul sau, deputatul PSD face trimitere la faptul ca un detinut se poate libera conditionat dupa ce a executat doua treimi din pedeapsa, dupa ce primeste avizul unei comisii din penitenciar."Vreau sa va informez ca am facut niste simulari si la scaderea... la adaugirea de zile... De exemplu,Deci oriunde te-ai afla in perioada asta iti scade zecimea respectiva si te apropii mai repede de Comisia acea care stabileste daca poti sa beneficiezi de liberare conditionata. In aceasta situatie, daca vii si zici:, ti se va raspunde:, in cadrul comisiei. Si practic legea ramane fara efect.Mai mult de atata,N-am spus acuma ca automat trebuie o treime sa ti se dea. Adica la 30 de zile sa ti se dea zece. Si exista propunere de la domnul Marton Arpad, de a avea noua zile compensare, la 30 de zile, adica aproape treimea de care vorbeam. Dupa cum si propunerea initiala, era de trei zile la 30 de zile, adica zecimea de care vorbeam.Fapt pentru care se naste o idee de mijloc.Si o sa vreau sa stau de vorba si cu reprezentantii CSM-ului, si ai ministerului si cei ai penitenciarelor, daca cumva sunt prezenti....sa va ganditi pana data viitoate la numarul de zile compensare pentru conditii inumane....Deci dilema noastra aceea ca aceste legi, am zis noi ca nu mergi doar pe legi de gratieri, mai mergi si pe alte legi care sa duca la decongestionarea penitenciarelor. Aceasta avea menirea de a decongestiona. La o zi la 10 zile nu se intampla nimic, te blochezi in bariera liberarii conditionate. Si ce poti sa pierzi acolo din treimea respectiva nu castigi aici cu o zecime adaugata. Adica legea chiar devine inutila, daca nu chiar daunatoare. DeciRamanem sa stabilim pentru data viitoare".