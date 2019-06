Eugen Nicolicea vede un succes pentru Camera Deputatilor in criticile GRECO referitoare la Justitia din Romania

"Procedura de neconformitate"

Asta in contextul in care GRECO arata, in raportul sau anual adoptat la Strasbourg, ca Romania nu a pus in aplicare sau a aplicat doar partial recomandarile precedente.Romania este printre statele cu cel mai mare numar de recomandari GRECO neimplementate sau partial implementate., deoarece in cadrul dezbaterilor am luat cuvantul si am sustinut indeplinirea unor recomandari care vizau Parlamentul, eu fiind si initiatorul modificarilor Statutului deputatilor si senatorilor si Regulamentului Camerei Deputatilor, modificari care au condus la realizarea recomandarilor GRECO," arata Eugen Nicolicea, intr-un comunicat de presa. Potrivit parlamentarului, GRECO a constatat ca Romania a indeplinit 4 recomandari, iar alte 3 recomandari au fost indeplinite partial."Ceea ce este important de precizat este ca recomandarile neindeplinite, care vizeaza Parlamentul, pot fi indeplinire relativ repede, daca va exista vointa politica necesara din partea grupurilor parlamentare," sustine Nicolicea.Romania se numara printre tarile care fac obiectul procedurii de neconformitate a GRECO, pentru nerespectarea corespunzatoare a recomandarilor din cea de-a patra runda de evaluari, arata GRECO in raportul consultat de Ziare.com. Practic, GRECO a decis ca Romania ramane neconforma, dar organismul international va face publice cele doua rapoarte atunci cand autoritatile romane vor autoriza publicarea, conform procedurilor.In termeni comparativi, Romania e printre statele cu cel mai mare numar de recomandari GRECO neimplementate sau partial implementate. Turcia este prima astfel de tara, urmata de Bosnia si Hertegovina, Grecia, Armenia, Belgia, Macedonia de Nord, Serbia, Cipru, Portugalia si Romania.In raportul sau global, GRECO avertizeaza ca perceptia pe care o are publicul asupra nivelului redus de coruptie in anumite tari poate duce la subestimarea necesitatii de a lua masuri de lupta impotriva practicilor de coruptie.