Autoritatea Vamala trece de la ANAF la Ministerul de Finante, a decis Senatul

In favoarea proiectului s-au pronuntat 54 de senatori, 27 au votat "impotriva" si doi s-au abtinut.Liderul grupului PNL din Senat, Florin Citu, a explicat votul impotriva dat de liberali prin faptul ca reforma autoritatii vamale s-ar fi putut face in cadrul ANAF, printr-un sistem de informatizare si nu prin transferul unei parti din ANAF intr-o institutie de sine statatoare.Senatorii USR au sustinut un punct de vedere similar cu al liberalilor si anume ca reforma nu trebuia facuta in acest fel.Potrivit expunerii de motive a actului normativ, ca urmare a reorganizarii activitatii ANAF in anul 2013, Autoritatea Nationala a Vamilor a fuzionat cu ANAF, pierzand calitatea de ordonator tertiar de credite, desfasurarea activitatii structurilor vamale in cadrul ANAF evidentiind o serie de disfunctionalitati, ceea ce justifica proiectul de infiintare a AVR in subordinea Ministerului Finantelor Publice.Actul normativ prevede ca AVR elaboreaza reglementarile vamale care sunt in competenta Romaniei in calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, asigura administrarea impozitelor, taxelor si altor venituri bugetare date prin lege in competenta sa, aplica politica si legislatia vamala, respectiv fiscala in domeniul supravegherii produselor accizabile, exercita atributiile de autoritate vamala si controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care au ca efect frauda vamala si fiscala, precum si a altor fapte date prin lege in competenta sa.Initiatorul precizeaza in expunerea de motive ca infiintarea Autoritatii Vamale nu implica suplimentarea numarului de personal la nivelul Ministerului de Finante, respectiv ANAF.AVR va fi condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizia prim-ministrului, la propunerea ministrului Finantelor Publice, ajutat de un vicepresedinte, numit tot de premier, se arata in propunerea legislativa. AVR poate utiliza pe masinile proprii semnale speciale de avertizare luminoase de culoare albastra."Prin trecerea structurilor vamale si organizarea acestora in subordinea MFP, Romania se aliniaza modelului organizatoric si bunelor practici existente in majoritatea statelor membre care gestioneaza frontiera externa a Uniunii Europene (exemplu Belgia, Bulgaria, Cipru, Croatia, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Italia, Lituania)", se mentioneaza in expunerea de motive a proiectului.Proiectul va intra in dezbaterea Camerei Deputatilor, cu rol decizional in acest caz.