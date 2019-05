Ce spune Teodorovici de sefa ANAF: Cu totii stam pana vom fi schimbati! Nu sunt multumit de colectare

Cardul de masa Up Dejun este versiunea moderna si simplificata a tichetului de masa. Ai 0 lei costuri la emiterea cardurilor si economisesti pana la 37% fata de o crestere salariala in bani. Afla mai multe AICI!

La propunerea lui Teodorovici, Viorica Dancila l-a demis in 2018 pe Ionut Misa de la conducerea ANAF tocmai pentru ca institutia ar fi colectat prea putini bani. Intrebat vineri de jurnalisti daca sub conducerea actualei sefe, Mihaela Triculescu, ANAF functioneaza mai bine, ministrul de Finante a declarat ca nu este, inca, multumit. Cu toate acestea, nici nu va propune, momentan, ca Triculescu sa fie schimbata., a spus ministrul.Teodorovici a precizat ca spera ca prima rectificare bugetara a acestui an sa fie facuta la finele lunii iulie, iar aceasta sa fie pozitiva.In presa au aparut, in ultimele zile, mai multe informatii cu privire la faptul ca Eugen Teodorovici ar fi nemultumit de ritmul greoi in care lucreaza ANAF si ca ar lua in calcul inlocuirea din functie a Mihaelei Triculescu.