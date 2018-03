Activitatea Colegiului National de Informatii a fost suspendata, certificatul lui Eugen Teodorovici a fost anulat

"nu a sustinut evaluarile la cele trei discipline pentru care i-au fost acordate note;

nu a sustinut examenul de certificare a competentelor;

nu a ridicat personal certificatul de absolvire, de la sediul ANIMV

Ziare.

com

Intr-un comunicat de presa postat miercuri pe site-ul ANIMV se precizeaza ca respectiva comisie a verificat "respectarea procedurilor de obtinere a diplomei de absolvire".Demersul a fost facut dupa ce Eugen Teodorovici, in prezent ministru de Finante, s-a laudat public intr-o emisiune de televiziune de anul trecut ca a primit acasa diploma obtinuta in 2013."De asemenea, in urma deciziei comune a conducerii ANIMV si CNI, Comisia a demaratsi pana in prezent. Mentionam ca pe parcursul verificarilor, activitatea Colegiului National de Informatii este suspendata", se mai arata in comunicatul citat.Comisia a stabilit ca Teodorovici s-a inscris la colegiu, a incheiat un contract de studii cu ANIMV, a platit taxa de scolarizare, dar:In aceste conditii, tinand cont de prevederile legale in vigoare, "", precizeaza sursa citata.In comunicat se mai arata si ca "de evaluare si acordare a certificatelor de studii din cadrul ANIMV nu mai au niciun fel de relatie contractuala cu Academia Nationala de Informatii 'Mihai Viteazul' sau cu Serviciul Roman de Informatii".In luna octombrie, Eugen Teodorovici a declarat intr-o emisiune la TVR ca are diploma obtinuta la Academia Nationala de Informatii a SRI, chiar daca nu a mers niciodata la cursuri. Ba mai mult, el a dezvaluit ca diploma i-ar fi fost adusa de cineva.Declaratiile au starnit un adevarat scandal public, in contextul in care in mass-media aparusera deja acuzatii privind modul controversat in care anumiti politicieni ar fi obtinut diplome de la ANIMV.C.B.