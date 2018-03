Angajatii ANAF din tara trebuie sa se uite la TV si sa comunice exact in acelasi stil si ritm ca ministrul Teodorovici

Ziare.

Este chiar indemnul ministrului, care ii anunta pe functionari ca va face incursiuni prin birourile din tara, sa vada daca l-au ascultat."Sa fie foarte atenti cand ies la televizor sau cand comunic. Trebuie sa fie atenti la tot ceea ce spun. Si sa preia fiecare exact acelasi stil, ritm, mod de a discuta si de a comunica cu oamenii.Daca voi intra si voi vedea la fata locului ca se intampla chestiuni de neacceptat - felul in care se poarta la ghiseu, felul in care raspund la ghiseu, orice, orice... Repet inca o data: omul pleaca, indiferent cine se supara. Pentru ca pentru mine este mai important acel contribuabil care imi da mie bani la stat ca sa pot sa tin un functionar", le transmite ministrul de Finante angajatilor ANAF, intr-un interviu la Antena 3.Orlando Teodorovici nu se va opri, insa, doar la sfaturi, ci va merge el insusi pe teren, sa verifice cat de bine ii sunt sfaturile puse in aplicare."Eu am sa fac multe incursiuni, sa zic asa, prin birourile din tara, din Bucuresti, si din toata tara. Si le spun foarte clar. Nu vreau sa amenint pe nimeni", a incheiat ministrul.