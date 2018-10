Autodenuntul lui Teodorovici: Inghetarea salariilor sau incalcarea angajamentelor europene

Siegfried Muresan este europarlamentar, vicepresedinte al Comisiei de Buget din PE, purtator de cuvant al PPE si prim-vicepresedinte al PMP.

S-a ajuns la aceasta situatie din cauza masurilor luate de guvernele PSD-ALDE in ultimii doi ani.In 16 iunie 2017, adica acum mai bine de 16 luni, Consiliul UE, la propunerea Comisiei Europene, a recomandat Romaniei sa ia masurile necesare pentru ca rata nominala de crestere a cheltuielilor publice nete primare sa nu depaseasca 3,3% in 2017, pentru a se incadra in tinta de deficit prevazuta in Pactul de Stabilitate si Crestere al UE.In consecinta, Consiliul a concluzionat pe 5 decembrie 2017 ca Guvernul Romaniei nu a luat masurile necesare si a transmis o noua recomandare de incadrare a tintei de deficit.Consiliul solicita Guvernului ca rata nominala de crestere a cheltuielilor publice nete primare sa nu depaseasca 3,3% in 2018.Din pacate, Guvernul Dancila, instalat la sfarsitul lunii ianuarie, a procedat la fel ca precedentele guverne PSD-ALDE:Ca urmare, Consiliul a transmis Guvernului si cea de-a treia recomandare, pe 18 iunie 2018. In document se recomanda ca autoritatile romane sa ia masurile necesare pentru ca rata nominala de crestere a cheltuielilor publice nete primare sa nu depaseasca 3,3% in 2018 si 5,1% pana in 2019, pentru a se incadra in tinta de deficit.Se mentiona, de asemenea, ca, iar la 15 octombrie sa prezinte Consiliului masurile care au fost luate si sa actualizeze prognozele bugetare pentru perioada 2018-2019.Asadar, scrisoarea ministrului Teodorovici facuta publica in weekend este raspunsul pe care Guvernul trebuia sa-l transmita Consiliului in 15 octombrie privind masurile adoptate. In document, Guvernul Dancila propune inghetarea salariilor in sectorul bugetar pentru anul 2019, ceea ce inseamna ca nu se va aplica legea salarizarii unitare. Aceste masuri sunt necesare pentru incadrarea in tinta de deficit pentru 2019.In cazul in care Guvernul va esua sa respecte tintele de deficit, Consiliul va fi nevoit intr-un final sa adopte masurile punitive prevazute in procedura de deficit excesiv: asta inseamna, printre altele, aplicarea de amenzi si modificarea politicii de imprumut a Bancii Europene de Investitii.Se vede ca Guvernul face previziuni nerealiste, cauta sa stoarca economia cat poate de mult si cauta sa faca taieri.Acestea sunt consecintele cand avem un guvern care nu se pricepe la economie si mai si minte ca mareste salariile ca sa obtina voturi pentru ca apoi sa le inghete. Guvernul care va veni dupa dezastrul numit PSD-ALDE va avea mult de munca pentru a repara dezechilibrele macroeconomice generate de guvernele lui Dragnea.Romania are nevoie urgenta de reforme structurale care sa schimbe tendinta, de la o crestere economica bazata pe consum, care dispare odata ce dispar banii, la o crestere economica bazata pe competitivitate si investitii. Numai dupa ce se va produce aceasta schimbare vom avea o crestere predictibila si sustenabila a salariilor romanilor care sa nu fie inghitita de inflatie, cresteri de taxe si devalorizarea leului.