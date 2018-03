E oficial: Teodorovici schimba conducerea ANAF. Noul sef va fi fostul ministru Ionut Misa

Ziare.

Dupa ce marti au aparut in presa informatii ca fostul ministru Ionut Misa va fi propus pentru functia de presedinte al ANAF, miercuri, Teodorovici a confirmat informatia: "In mod normal nu comunicam decat ceea ce apare in Monitorul Oficial, dar pot sa va confirm doar faptul ca este o propunere facuta catre doamna prim-ministru de numire a domnului Ionut Misa sef la ANAF".Intrebat de jurnalisti care sunt motivele ce stau la baza acestei inlocuiri, Teodorovici a spus ca explicatiile vor veni abia dupa ce decizia va fi publicata in Monitorul Oficial."Vom discuta despre argumentele deciziei la momentul in care apare in Monitorul Oficial", le-a spus ministrul Finantelor jurnalistilor.Intrebat cum de a luat aceasta decizie in contextul in care anul trecut il critica pe Ionut Misa, Teodorovici a evocat aceeasi replica, conform careia "argumentele vor veni dupa publicarea in Monitorul Oficial", insa a precizat ca isi asuma decizia: "Cand fac o propunere, nu o fac ca sa ma aflu in treaba. Cand semnezi, iti asumi decizia, indiferent de orice altceva".Reprezentanti din conducerea ANAF au declarat, pentru, ca momentan nu vor sa comenteze pe acest subiect si ca, in curand, vor transmite un comunicat oficial pe aceasta tema.Amintim ca, anul trecut, Eugen Teodorovici a spus ca declaratia lui Ionut Misa (ministrul Finantelor la acea vreme, in Cabinetul Tudose - n.red.) potrivit careia se va renunta la Pilonul II de pensii ar trebui sanctionata de ASF."Trebuie sa fii responsabil cand faci afirmatii, sa te gandesti de doua ori", a comentat Eugen Teodorovici in 2017, spunand ca declaratia lui Misa este "iresponsabila".De altfel, cand s-a pus problema unei remanieri in octombrie 2017, Teodorovici a spus ca "este nevoie" ca Misa sa fie remaniat."Eu spun clar ca da. Este nevoie. Si nu e o chestiune personala neaparat, si chiar daca este... Este totusi ministru de Finante. Este cea mai importanta pozitie intr-un guvern. In orice guvern, intr-o tara normala, ministrul de Finante este mana dreapta a primului ministru. Nu poti sa vii sa declari o data ceva, a doua zi sa schimbi sau chiar sa fii contrazis de primul ministru. Mediul economic, contribuabilii se uita la tine ca ministru de Finante. Au nevoie de declaratii ferme, au nevoie de incredere la nivelul Guvernului. Pana acum nu am vazut decat contrariul", spunea atunci Teodorovici despre cel pe care acum il vrea sef al Fiscului.Schimbarea conducerii ANAF vine in contextul in care bugetul general consolidat a incheiat primele doua luni din anul 2018 cu un deficit de 0,59% din PIB -ul estimat pentru anul in curs, conform datelor publicate in aceasta saptamana de Ministerul Finantelor.Este pentru prima data in ultimii patru ani cand Romania inregistreaza deficit la finele lunii februarie, precedenta situatie de acest fel fiind consemnata in februarie 2014 (dar numai -0,46% din PIB), la iesirea din criza economica.