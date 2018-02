Eugen Teodorovici, despre evaziune: Angajatii ANAF nu au voie sa se planga

Ziare.

"Angajatii ANAF nu au voie sa se planga. Obligatia lor era sa vina sa propuna conducerii, de-a lungul timpului, solutii pentru problemele pe care dansii le culeg de la contribuabili.Sa stea la ghiseu sau sa stea in spatele biroului si sa se planga nu cred ca este corect. Dar impreuna o sa gasim cele mai bune formule si pentru a identifica si pentru a clarifica si pentru a actiona asa cum trebuie in mod legal, pentru ca infractiunea sa scada", a raspuns Teodorovici, intrebat daca are o initiativa legislativa pentru a redefini mai clar evaziunea fiscala, dupa ce angajatii ANAF s-au plans in acest sens.In privinta conducerii ANAF, ministrul de Finante a precizat ca in acest moment exista o conducere care lucreaza."Este o conducere, tot sistemul trebuie sa lucreze,. Atata timp cat este azi o conducere. Am rugat cativa colegi, ministri de finante din alte state, sa trimita fiecare ce au ei la nivelul acelor administratii fiscale, pentru a semnala mai departe la nivelul fiscului nostru, indiferent cine este acolo. Ca principiu de baza,si mai departe, in structura, se face la fel", a spus Eugen Teodorovici.