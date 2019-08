Explicatiile lui Teodorovici despre taierile de la Transporturi, Sanatate si Educatie

Ziare.

"Nu s-au taiat bani nici la Transporturi, nici la Sanatate, nici la Educatie, cum va spuneam, si atunci ce a ramas acolo ca si sume noii colegi sunt obligati sa le duca la bun sfarsit, sa le cheltuie pe ceea ce s-a stabilit", a declarat Eugen Teodorovici.El a explicat in cazul Ministerului Educatiei de unde provine reducerea de fonduri care apare la rectificarea bugetara."Nu se taie nimic la Educatie. E 1,02 miliarde de lei, daca nu ma insel, suma si va spun de unde vine aceasta suma, pentru ca macar cei care au spus pana acum sa mai citeasca putin inainte sa mai faca astfel de comentarii.Sunt 400 de milioane de lei, daca nu ma insel, la partea de salarii, pentru ca s-a facut o supraestimare la inceput de an si, daca o sa discutati cu toti cei din sindicate, ca poate pe dansii ii credeti, o sa vedeti ca sumele sunt suficiente pana la finalul acestui an.Deci nu pana la a doua rectificare, ci pana la final de an. Mai departe, este un proiect de 450 de milioane de lei, daca nu ma insel, legat de acel program sau masura cu ghiozdanele, rechizitele.Stiti ca la Ministerul Educatiei exista un astfel de program pe care l-am decontat si eu la Fonduri Europene, din acel Program FEAD (Fondul de Ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane - n.red.) . Si acolo ramanem pe acelasi mecanism, grupul tinta exista, adica al celor care au nevoie de un astfel de sprijin din partea statului, pentru ca se plecase pe ideea ca toti copiii din Romania sa beneficieze de o astfel de masura....Nu va fi afectat nimic. Aceasta este concluzia", a spus Eugen Teodorovici.De asemenea, ministrul Finantelor a precizat ca nu va fi afectat Programul Start-up Nation, iar acesta "merge mai departe asa cum a fost el planificat, fara niciun fel de problema".Ministerul Finantelor Publice propune o rectificare bugetara pozitiva, care asigura respectarea limitei de 2,76% a deficitului bugetar, cele mai mari diminuari fiind operate, conform proiectului, la Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul Cercetarii.Reprezentantii MFP precizeaza ca sunt asigurate sumele necesare pentru proiectele de investitii aflate in derulare, in timp ce sunt reduse sumele alocate institutiilor cu un grad scazut de utilizare a banilor alocati.Astfel, Ministerul Educatiei Nationale pierde 1,03 miliarde lei, Ministerul Fondurilor Europene 681,9 milioane lei, iar cel al Cercetarii 369,1 milioane lei.De asemenea, bugetul Ministerului Transporturilor va fi diminuat cu 128,8 milioane lei, cel al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat cu 243 milioane de lei, al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu 310,4 milioane de lei si al Secretariatului General al Guvernului cu 143,6 milioane lei."La institutiile la care au fost diminuate creditele bugetare nu au fost diminuate corespunzator si creditele de angajament, astfel incat sa nu fie afectat procesul de contractare a proiectelor finantate din fonduri europene, precum si a lucrarilor de investitii, diminuarea referindu-se doar la creditele bugetare (cash) ", precizeaza reprezentantii MFP, intr-un comunicat.