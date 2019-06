Ministrul de Finante vrea bolnavi angajati la Casa de Sanatate: Sa aiba pacientii sperante de viata

Ziare.

com

Teodorovici considera ca vinovati sunt medicii si angajatii din sistem, considerand ca o solutie ar fi ca angajatii Casei de Sanatate sa fie bolnavi, ca sa aiba un stimulent in plus si o alta perspectiva asupra a ceea ce e de facut in sistem.Ministrul de Finante a inceput spunand ca Sorina Pintea, colega sa de la Sanatate, stie mai multe, pentru ca "asta e meseria domnei sale, eu sunt de decor". Asta nu l-a oprit, insa, sa se lanseze intr-o serie de opinii personale, acuzatii si insinuari.El a pornit de la probleme in aplicarea programului pentru diabetici, aratand ca numerosi copii sunt la un pas sa moara in somn pentru ca pe undeva s-au blocat niste proceduri, desi bani el a alocat din belsug."Ministrul de Finante sa vorbeasca de asa ceva cred ca este...poate e normal, dar in Romania... Ieri am discutat in detaliu de ce trebuie sa se faca in aceasta tara pentru ca acest subiect sa fie inchis, cel putin pentru copii si ceilalti diabetici.Nu am pus niciodata problema banilor, nu cred ca m-ati auzit vorbind de bani, mai ales cand e vorba de vietile oamenilor.Vreau si eu macar un lucru dus de la cap la coada. Ce sa roage ministrul de Finante zona medicala? Ca doctorii sa devina doctori? Va dau o avalansa de replici!Am fost la Sibiu la forumul de diabetologie. Am fost onorat sa particip. S-a vorbit frumos, s-au dat diplome foarte multe, dar nu cred ca asta e rostul medicului in viata, sa primeasca diplome", si-a expus ideile Eugen Teodorovici, la conferinta "Preventia in sanatate, de la deziderat la fapte", organizata de DC Medical.Ministrul a insistat pe cresterea bugetului sanatatii, insa sustine ca banii acestia nu s-au dus pentru pacienti si cere sa fie facute schimbari."Aveti tot sprijinul, uitati-va la bugetul pe 2019. E cineva in stare sa-mi spuna mie cu mana pe inima ca se cheltuie cel putin 55% pentru interesul direct al pacientului? Eu zic ca nu! De ce oare 6,5% din acest buget se duce pe asistenta medicala primara si restul este in spitale? Cred ca e o intrebare retorica, dar eu incerc sa aflu raspunsul! (sic!)Nu trebuie sa vina Casa sa spuna sa finantam preventia? Atunci o sa intram noi ca minister de Finante in adancul Casei. Cei care sunt pusi in aceste functii... mi-as dori la CNAS angajate persoane care au probeme medicale pentru a avea si noi sperante ca pacientii pot avea sperante de viata. Ca daca stau si astept proceduri, norme, vedem ca se cere buget mai mare si mai mare si mai mare, dar in spate....", a mai spus Teodorovici.In final, social-democratul a insinuat ca el ar fi un "nebun frumos" pentru ca vorbeste despre aceste lucruri, pentru ca "cine incearca sa schimbe acest sistem e sinucigas".