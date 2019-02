Ministrul Eugen Teodorovici a fost ales vicepresedinte al BERD

Ziare.

"Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, cel mai inalt reprezentant al Romaniei la BERD, a obtinut unul din cele doua mandate de vicepresedinti, alaturi de ministrul Finantelor din Lituania. Noul presedinte ales al Consiliului Guvernatorilor va fi ministrul Finantelor din Spania", se arata in comunicatul MFP.Potrivit sursei citate, desemnarea unei structuri de conducere formata exclusiv din reprezentanti ai unor state membre consolideaza interesele Uniunii in cadrul BERD, chiar si in contextul iesirii Marii Britanii din forul comunitar.Romania, prin ministrul Eugen Teodorovici, asigura in prezent atat presedintia Consiliului Guvernatorilor Bancii Europene de Investitii, cat si pe cea a Consiliului pentru Afaceri Europene si Financiare (ECOFIN), in contextul Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene."Este o premiera de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, cand un oficial roman detine in acelasi timp cele mai inalte functii in cadrul celor trei institutii europene de prestigiu", precizeaza MFP in comunicat.Structura de conducere a Consiliului Guvernatorilor BERD, formata dintr-un presedinte si doi vicepresedinti a fost desemnata la sfarsitul saptamanii trecute. Mandatul celui mai inalt for de conducere al institutiei financiare internationale va incepe in luna mai 2019 si se va incheia in 2020.Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare este un important investitor institutional in Romania. BERD detine un numar de 423 de proiecte, cu investitii nete de peste 8 miliarde de euro, atat in sectorul privat cat si cel public, in domenii precum energia, transportul si infrastructura municipala, precum si in institutii financiare.Romania este membru BERD din anul 1991. Guvernatorul Romaniei la BERD este ministrul Finantelor publice, iar guvernator supleant este guvernatorul BNR. Incepand din anul 2011, tara noastra face parte dintr-o constituenta condusa de Turcia, din care mai fac parte Azerbaidjan si Kirgizstan.