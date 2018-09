Ministrul Finantelor recunoaste ca nu mai era niciun leu in fondul de rezerva. O noua explicatie pentru rectificare

Pana acum rectificarea era pentru pensii si salarii

Guvernul spunea in iulie ca are bani pentru pagubele provocate de inundatii

"La rectificare, noi am alimentat acest fond de rezerva care era la momentul respectiv zero, pentru ca am platit foarte mult si pe partea de inundatii", a declarat Eugen Teodorovici, marti la TVR 1, potrivit News.ro."Mai mult a fost (100 de milioane de lei, n.red.), pentru ca am platit foarte mult anul acesta pentru calamitati naturale", a adaugat ministrul.Intrebat daca banii din fondul de rezerva al Guvernului au plecat si catre plata salariilor, ministrul Finantelor a precizat ca "din fondul de rezerva nu poti sa duci in salarii, duci in partea de investitii, in zona asta de refacere a unor proiecte de infrastructura. 600 de milioane de lei s-au dus numai pe zona aceasta, inundatii".Oficialul MFP a mai precizat caProiectul de rectificare bugetara a fost publicat vineri seara in Monitorul Oficial, la 3 zile de la momentul adoptarii si chiar daca nu avea avizul obligatoriu al CSAT.Chiar daca acum Teodorovici spune ca a fost nevoie de rectificare pentru ca nu fusesera cuprinse in buget calamitatile, in toata perioada contrelor intre Palatul Victoria si Cotroceni pe tema rectificarii, Guvernul a spus ca e nevoie sa fie adoptata intai ca sa imparta surplusul de bani veniti la buget, apoi pentru ca altfel raman fara bani pensionarii, salariatii, mamele, iar pacientii nu vor mai putea beneficia de tratament.Marile taieri de bugete la aceasta rectificare sunt la Administratia Prezidentiala si serviciile de informatii, adica institutiile de securitate nationala pentru care e nevoie de avizul CSAT. Atat Teodorovici, cat si Olguta Vasilescu au spus cu subiect si predicat ca de acesti bani depinde intreaga populatie, economie si functionare a Romaniei.: "Legea Salarizarii a produs efecte, de aceea e nevoie de o rectificare care vizeaza si salariile".: "Nu putem face rectificare pe bucati, noi suntem seriosi si nu ne batem joc. Trebuie facut tot, pentru ca banii luati de la Servicii se duc la pensii".Cat despre inundatii, Guvernul asigura, la finalul lunii iulie, ca are bani pentru a plati toate despagubirile La acea vreme, deputatul PNL Ionel Palar acuza ca banii pentru inundatii au fost alocati in functie de apartenenta politica a primarilor si ca "daca primarul nu are carnet rosu, nevoile oamenilor nu exista".In replica, Guvernul a raspuns prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pe 28 iulie, ca acuzatiile "sunt total nefondate"."Acuzatiile conform carora anumite localitati nu ar fi primit suficiente fonduri pentru refacerea infrastructurii afectate sunt total nefondate, intrucat, in sedinta de Guvern din data de 24 iulie 2018, au fost alocate 212,15 milioane de lei pentru efectuarea unor lucrari de refacere a infrastructurii locale din 28 de judete. Aceste fonduri constituie o prima etapa, iar, in perioada imediat urmatoare, se vor lua toate masurile necesare pentru alocarea fondurilor solicitate", arata atunci MDRAP.Ministerul condus de Paul Stanescu sustinea ca, in prima faza, prioritare au fost solicitarile autoritatilor locale pentru urgentele majore, in vederea refacerii drumurilor comunale, a podurilor, podetelor si puntilor pietonale, a imobilelor (institutii publice), a sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si a statiilor de epurare, precum si a apararilor de mal si pentru decolmatarea de parauri. De asemenea, se preciza ca strazile si drumurile satesti, forestiere, de exploatare agricola vor fi incluse la finantare in urmatoarele proiecte de hotarare de Guvern.