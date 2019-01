Prestatia lui Teodorovici la sefia ECOFIN a inceput cu un rateu: N-a spus nimic clar si a generat confuzie totala

Nicio pozitie clara si coerenta

Siegfried Muresan este europarlamentar, vicepresedinte al Comisiei de Buget din PE, purtator de cuvant al PPE si membru PNL.

In schimb, a generat confuzie totala in ceea ce priveste lista de obiective. Totodata, a ratat mai multe ocazii de a puncta pentru Romania atunci cand l-am intrebat de pozitiile sale politice pe dosare importante pentru viitorul tarii noastre in UE, precum Fondul Monetar European si Functia Europeana de Stabilizare a Investitiilor.Romania a preluat, la 1 ianuarie 2019, Presedintia Consiliului Uniunii Europene. Ca atare, ministrii romani detin presedintiile formatiunilor ministeriale din Consiliu. Astfel, in calitate de ministru al Finantelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici este, timp de 6 luni, presedintele Consiliului Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN) al UE. Are deci rolul de a coordona afacerile economice ale intregii Uniuni timp de 6 luni.In aceasta calitate a venit ieri in Comisia ECON a Parlamentului European pentru a ne prezenta prioritatile Presedintiei romane a ECOFIN.Din pacate, a ratat toate oportunitatile de a vorbi despre ce este important pentru Romania si de a aduce tara noastra in centrul atentiei. L-am intrebat chiar eu in doua randuri despre doua dosare importante privind Uniunea Economica si Monetara (UEM) si viitorul Romaniei in cadrul UEM. Este vorba despre Fondul Monetar European propus de Comisia Europeana, precum si despre Functia Europeana de Stabilizare a Investitiilor.Aceasta functie ar sprijini financiar statele membre in cazul socurilor asimetrice din zona euro. Statele membre eligibile pentru aceasta functie sunt momentan tarile din zona euro si tarile participante la mecanismul de schimb valutar (ERM II) . Romania nu este, in prezent, nici in zona euro, nici nu participa la ERM II.Inca de la aparitia acestor propuneri eu am sustinut ca statele care inca nu sunt membre ale zonei euro, dar si-au asumat aderarea la momentul la care sunt pregatite trebuie sa fie luate in considerare atunci cand se iau decizii pe aceste dosare. De aceea, l-am intrebat pe ministrul Teodorovici ce va face concret pe durata presedintiei pentru a se asigura ca statele care nu sunt inca in zona euro vor fi incluse in aceste proiecte.De asemenea, l-am intrebat cum vede participarea statelor din afara zonei euro in materie de contributii, beneficii si guvernanta ale acestor functii.Teodorovici a venit cu raspunsuri vagi si neconcludente, in spiritul PSD - ALDE, despre cum Romania trebuie tratata bine in Europa, dar nu a venit cu nicio pozitie clara si coerenta.Spre exemplu, despre Fondul Monetar European mi-a raspuns doar ca este blocat. Nu mi-a raspuns cum il vede finantat, daca Romania este dispusa sa participe la acest fond, in ce conditii vede fondurile contractate si, mai ales, ce guvernanta vede pentru acest proiect.Majoritatea PSD - ALDE vorbeste mereu despre cum vrea sa fie tratata bine in Europa, dar acum, cand, in timpul presedintiei, are atat de multe oportunitati de a aduce in fata Romania, ministrii PSD - ALDE se rezuma la avea un rol eminamente ceremonial.Pe langa oportunitatile ratate, Teodorovici a generat aseara confuzie totala in randul colegilor din Parlamentul European vorbind de mai multe dosare pe care doreste sa ajunga la un acord in timpul Presedintiei romane a ECOFIN, printre care Pachetul privind finantarea sustenabila si Pachetul privind distributia transfrontaliera a fondurilor de investitii.Or, in programul oficial al Presedintiei romane a ECOFIN, prezentat la inceputul lunii, aparea un singur dosar de finalizat, propunerea Comisiei Europene privind accizele. Acest lucru creeaza confuzie in randul negociatorilor din Parlamentul European pe acele dosare.Acesti negociatori trebuie sa lucreze cu reprezentantii ECOFIN si cu Comisia Europeana pentru a ajunge la un acord. Ei bine, ei primesc, de la o saptamana la alta, informatii contradictorii privind prioritatile Presedintiei romane a ECOFIN.Vazand aceasta confuzie, l-am intrebat chiar eu daca prioritatile Presedintiei romane a ECOFIN sunt cele din programul redactat la inceputul presedintiei sau cele prezentate aseara. Mi-a raspuns ca ramane de vazut.L-am intrebat, totodata, si despre prioritatile ECOFIN pentru bugetul Uniunii Europene din 2020, in conditiile in care acestea trebuie sa fie adoptate de Consiliu pe 12 februarie, adica peste 3 saptamani. Am vrut sa stiu de la ministrul Teodorovici care sunt prioritatile bugetare ale Presedintiei romane a ECOFIN.Siguranta cetateanului? Combaterea migratiei? Combaterea terorismului? Cercetarea, inovarea, reducerea somajului in randul tinerilor? Sunt intrebari normale pe care membrii Parlamentului European le adreseaza la inceputul fiecarui an presedintelui ECOFIN.Teodorovici mi-a raspuns ca vom vedea pe 12 februarie. Daca asa procedam si eu cu Bugetul UE 2018, cand am fost negociator-sef din partea Parlamentului European, daca asteptam ultima zi pentru a hotari ce prioritati voi sustine, nu mai obtineam nimic bun pentru Romania.Eu am anuntat ce prioritati am cu aproape 3 luni inainte de termenul la care trebuia sa prezint prioritatile. Teodorovici nu stie ce prioritati va sustine nici cu 3 saptamani inainte.Dar nu ar trebui sa ne mire ca Teodorovici nu stie ce prioritati are pentru Bugetul UE 2020 cand domnia sa nu a finalizat inca bugetul de stat al Romaniei pentru 2019. Diferenta este ca, la Bruxelles, nu va sta nimeni dupa presedintele ECOFIN.Prestatia lui Teodorovici de aseara a fost slaba, in conditiile in care nici macar nu l-am intrebat lucruri grele, care ar fi putut sa-l puna in incurcatura. Nu l-am intrebat cum crede ca va putea coordona adoptarea Bugetului UE 2020 in conditiile in care nu a adoptat bugetul de stat al Romaniei pe 2019.Nu l-am intrebat de cele 4 scrisori ale Consiliului din 2017 si 2018 in care i se cere Guvernului Romaniei sa respecte tinta de deficit si nici nu l-am intrebat ce credibilitate va avea in a promova reforme structurale si disciplina bugetara ca presedinte al ECOFIN, in conditiile in care Guvernul sau a avut cel mai mare deficit guvernamental din UE in trimestrul III din 2018 L-am intrebat despre chestiuni care privesc afacerile curente ale ECOFIN. Ma asteptam, sincer, la raspunsuri mai bune de la un ministru care se afla la al doilea mandat la conducerea Finantelor Publice dupa ce a mai fost aproape trei ani si ministrul Fondurilor Europene.In situatii ca cele de aseara se face diferenta dintre un ministru puternic, care se foloseste de oportunitatea Presedintiei rotative a UE pentru a aduce in fata prioritatile tarii si a intari imaginea tarii sale pe plan european, si un ministru care doar citeste de pe foaie si se multumeste doar cu un rol ceremonial.