PSD vrea sa modifice si legile privind evaziunea fiscala: Platesti la stat toata suma, nu te duci la puscarie, pentru ca nu asta este interesul

Ziare.

com

"Acest subiect al prevenirii si combaterii evaziunii fiscale trebuie sa devina dintr-o sperietoare, astazi, pentru investitori, un punct de atractie. Stiu ca suna poate ciudat. Dar un investitor roman sau strain care vrea sa faca o investitie in Romania spune asa: 'Bun, la fiscalitate sunteti oarecum ca cei din jur (...),din motive neimputabile sau o greseala din piata, tu ca stat vii si-mi distrugi compania? Imi scoti oamenii afara, mi-i lasi someri, imi distrugi business-ul?! Atunci ma duc in alta parte'. Nu, acest lucru trebuie schimbat!", a spus ministrul, marti seara, la Antena 3.In acest context, ministrul Finantelor a precizat ca"Pana la final de iunie o sa avem un grup de lucru la nivelul administratiei centrale din toate structurile implicate in acest proces si va trebui sa punem pe masa un cadru legislativ, adica, si nu numai... si prevederi din Codul penal si alte prevederi legale.Adica asa cum face Germania, cum face Olanda, cum fac tarile care, de multe ori, ne critica pe noi pentru diferite alte subiecte. Vom lua exact din fiecare tara bunele practici pe care ei le aplica de zi cu zi catre mediul de afaceri si le vom pune frumos in legislatia noastra (...)In Germania, de exemplu, un anumit procent din suma respectiva pe care Fiscul o identifica ca fiind evaziune nu se declara fapta penala sau se poate discuta. Ai suma, discuti cu respectivul:Stiti ca dadeam acele exemple de peste 2.600 de dosare de spete trimise de Antifrauda la Parchete, cu o valoare de, aproximativ. Chiar ca trebuie facuta o analiza, pentru ca sunt tot felul de prostii puse acolo, prostii care au distrus firmele. Acesta este un subiect pe care trebuie sa il discutam la nivel de Guvern, sa analizam (...)Cei care au facut dosarul, probabil ca din orgoliu, nu o sa renunte la acea pozitie si or sa si-o mentina. Foarte bine, nu ii putem obliga sa schimbe, dar", a explicat Teodorovici.Ministrul Finantelor a subliniat ca orice stat normal functioneaza daca are o economie puternica si "".In plus, Eugen Teodorovici a dat de inteles ca va "pune stavile" la ilegalitatile din zona de import legume - fructe, la discutia pe acest subiect raspunzand: "Cine ne opreste sa facem asta?"."Economia noastra, din pacate sau din fericire, depinde pe care parte vrem sa vedem lucrurile, poate sa aduca foarte multe venituri la bugetul de stat. Daca ne uitam doar in zona de vama, in zona de economie neagra, in toate aceste zone sisi nu sunt probleme cu absolut niciuna dintre legile noastre importante ca si guvernare, fie ca vorbesc despre salarizare, fie ca vorbesc de pensii si de orice altceva care ar trebui sa fie facut de aceasta guvernare PSD-ALDE", a sustinut ministrul.In ceea ce priveste stoparea ilegalitatilor din zona de import legume-fructe, Eugen Teodorovici considera ca se poate interveni.Uitati-va si la tigari! 16% este piata neagra. Un punct procentual daca il recuperam aducem la buget pana la 50 de milioane de euro. Doar din tigari. Nu mai vorbesc de legume-fructe, alcool si orice altceva. Si repet: 'Cine nu ne lasa?'",