Schimb de replici dure intre presedintele Consiliului Fiscal si Teodorovici

"Sincer eu am avut rezerve daca sa vin la acest eveniment la insistenta organizatorilor si la un gand ca o tara nu poate sa stea in loc si nu sta in loc de runde de alegeri. Si am avut rezerve pentru ca propaganda este inevitabila. Asteptarile dumneavoastra sunt legate de cifre foarte concrete, de proiecte concrete. Eu zic ca nu vorbesc de pe munte de sus si nu am legatura cu realitatea, insa o sa am o alta perspectiva si una care tine cont iar de o stare a economiei generale foarte greu de dezavuat.Va spun si consider ca nu este fireasca afirmatia facuta de domnul Eugen Teodorovici ca precedentii ministrii de Finante au fost contabili. Eu va rog, aceasta este opinia dumneavoastra, faceti ce vreti, dar aceasta maniera de a vorbi eu zic ca nu va onoreaza", a declarat presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, la conferinta "Upgrade Romania: Solutii pentru finantarea marilor proiecte de investitii ale Romaniei".Anterior, ministrul Finantelor a afirmat ca bugetul pe anul viitor nu se inchide "fara taieri in cazul in care va veni Opozitia, adica acesti netoti ai zonei economice".Daniel Daianu a sustinut in cadrul prezentarii ca investitiile majore cer timpi de realizare lungi si au nevoie de resurse importante si programare bugetara multianuala. El a mentionat ca sectorul privat poate finanta proiecte de infrastructura, dar cere garantii de la stat."Bugetul public avizat prin investitii publice in infrastructura eu nu spun ca este o fantezie, dar nu iti asigura infrastructura de baza. Infrastructura de baza se construieste prin resurse publice, iar resursele publice inseamna buget.PPP-urile atat de mult comentate reclama tot garantii de stat. Deci afecteaza datoria publica. Nu exista investitor privat care sa nu ceara garantii, intr-o forma sau alta. Sectorul privat poate dezvolta proiecte de infrastructura, dar cere sprijin de la stat", a subliniat Daianu.Pe tot parcursul prezentarii, presedintele Consiliului Fiscal a fost intrerupt de comentariile sefului de la Finante."Ma lasati sa vorbesc? Puteti sa comentati. Bine, bine! Domnule Teodorovici va rog foarte mult sa respectati oamenii. Puteti sa aveti replica dupa aceea. (...) Va rog frumos sa va abtineti. Puteti sa notati. (...). Asa cum stiti sa jigniti, va rog frumos sa va abtineti! Ati jignit oamenii in general. Domnule Teodorovici va rog sa taceti din gura acum. Exista un cod de conduita..", a replicat Daniel Daianu, in timp ce ministrul Finantelor incerca sa ii explice ca PPP presupune asumarea riscului de catre investitor.Ulterior, Eugen Teodorovici a explicat faptul ca parteneriatul public privat presupune asumarea riscului de catre investitor."PPP-uri cu garantii de stat. Domnule Daianu, PPP curat este transferul riscului in bratele investitorului. Nu este? Eu zic ca este. Totusi, in aceasta tara de prin 2004, daca imi aduc bine aminte decembrie, si mai departe in 2005 am fost cel care a adus cadrul legislativ", a spus Eugen Teodorovici.