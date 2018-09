Teodorovici a transmis cati bani sunt acum in Fondul de rezerva al premierului

Ziare.

Fondul de rezerva al premierului este la nivelul de aproximativ 1,2 miliarde de lei, a afirmat Teodorovici, intr-o declaratie de presa de luni."Acolo este anticipat asigurata o nevoie in zona fondurilor pentru persta porcina, pentru despagubirile necesare si nu numai, eventuale alte efecte ale calamitatilor, pentru ca sunt deja asemenea solicitari, la nivel de Guvern, finantari pentru proiectele locale", a detaliat Teodorovici.De asemenea, ministrul a mentionat ca autoritatile locale au facut licitatii, iar acum solicita sa le fie decontate de la Ministerul Dezvoltarii. "Si acestea sunt prinse, pentru ca am spus foarte clar, ca principiu: Guvernul trebuie sa asigure bani pentru tot ceea ce inseamna investitii", a mai spus Teodorovici.Ministrul Finantelor a afirmat, la 30 august, ca fondul de rezerva al premierului era, la acel moment, pe zero, pentru ca au fost alimentate tot timpul situatiile care au aparut: inundatii, calamitati naturale, pesta porcina."Sunt publicate in Monitorul Oficial hotararile de guvern prin care Guvernul a alocat sumele respective, fie pentru calamitati naturale, fie pe pesta porcina si pentru alte astfel de situatii. Sumele au fost de peste 600 de milioane de lei, numai pe calamitati naturale (...) evenimente care nu s-au anticipat anul trecut, cand s-a facut bugetul pe 2018", a explicat Teodorovici, atunci, intr-o emisune la Antena3.Ulterior, Uniunea Salvati Romania a reclamat ca Teodorovici minte cu privire la alocarea banilor din fondul de rezerva al Guvernului, sustinand ca Executivul nu are bani sa intervina pentru a opri raspandirea pestei porcine, deoarece banii de rezerva au fost luati cand s-a facut bugetul."Astazi (la finele lunii august - n.red.), Guvernul PSD nu are bani sa intervina pentru a opri raspandirea pestei porcine, iar Eugen Teodorovici spune ca nu sunt bani la fondul de rezerva pentru ca s-ar fi cheltuit pe alte 'urgente'. O minciuna! Nu au fost cheltuiti pe alte urgente. Pur si simplu au fost luati din fondul de rezerva inca de cand s-a facut bugetul.Eugen Teodorovici este nu doar mincinos, ci si iresponsabil!", a declarat deputatul USR Cosette Chichirau, membru in Comisia pentru Buget, potrivit unui comunicat de presa.USR mai arata ca, in decembrie 2017, cand se discuta bugetul pe 2018, Eugen Teodorovici, Viorel Stefan si Ionut Misa au scazut fondul de rezerva al Guvernului de la 83 de milioane de euro la doar 3 milioane de euro.