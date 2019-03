Teodorovici: Amnistia fiscala vine curand. In aprilie, o avem in Guvern. Pe cine afecteaza

Ziare.

com

"Amnistia fiscala vine curand. Cei care ne urmaresc sa nu creada ca pot sa nu plateasca la stat. Este pentru trecut. Aceasta propunere va fi foarte bine primita de mediul de afaceri. Va fi valabila si pentru cei care sunt in esalonari (si insolventa - n.red.) . In aprilie, vreau sa o avem in Guvern", a spus Eugen Teodorovici, marti seara, intr-o emisiune la TVR1.Ministrul Finantelor a mentionat ca va fi valabila atat pentru mediul privat, cat si pentru cel public - "nu poti sa actionezi diferit"."La o companie de stat este clar ca este singura sansa si unica, probabil, sa poti sa o readuci in economie ca un actor activ. Ca si la privat spui asa:, ce ramane ca principal. Aceasta este una dintre propuneri", a mai spus Teodorovici.Ministrul Finantelor a sustinut ca problema nu se pune cati bani va pierde statul prin aceasta amnistie, ci "eu, stat, am vreo sansa sa recuperez?"."O sa aveti o situatie in Nota de fundamentare, pentru ca aceste calcule se fac. Noi avem inclusiv mai multe variante de esalonare, pentru ca am spus ca esalonarea trebuie facuta intr-o perioada care sa permita firmei sa faca cu adevarat business-ul pentru care a fost infiintata, sa-si poata plati obligatile fata de terti si, intr-un final, sa poata sa dea si statului o parte pe care poate sa o dea din principalul care ramane.Aceasta sa fie o perioada atat de lunga, incat sa permita un astfel de comportament in piata", a precizat Teodorovici.De asemenea, companiile care au capital negativ vor avea un termen pana la care sa-si majoreze capitalul, iar daca nu il majoreaza, vor fi dizolvate, potrivit ministrului Finantelor."Sunt foarte multe firme in Romania care au un astfel de comportament si care le afecteaza pe cele care sunt curate si corecte. Lucrurile se vor curata in economie. Firmele vor vedea ca toate masurile sunt menite sa sprijine mediul de afaceri din Romania", a detaliat Teodorovici.Ministrul Finantelor a subliniat ca vor mai fi si alte modificari ale legislatiei, iar acestea vor fi facute doar dupa discutii cu mediul de afaceri."Singurul caz a fost al Ordonantei 114", a subliniat Teodorovici, referindu-se la modificarile care au afectat mediul de afaceri si care n-au fost discutate cu acestia. Ministrul a sustinut ca in cazul OUG 114/2018 s-a procedat astfel, deoarece erau foarte multe presiuni sa nu fie adoptata.