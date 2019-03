Teodorovici ar fi vrut de la Iohannis o analiza a proiectului de buget

Ziare.

com

"Mi-as dori foarte mult o analiza pe care presedintia sa o puna in mod public pentru prezentare, pentru dezbatere. Critici am vazut ca sunt foarte multe, dar nejustificate. Noi am prezentat public bugetul, s-a dezbatut in Parlament, am aratat cifre, sumele, locurile de unde vin aceste sume.M-as fi asteptat ca ministru de Finante sa fiu sunat. Am cerut o discutie la instaurarea colegului meu, domnul vice prim-ministru Suciu, cand am fost la Parlament, l-am rugat pe domnul presedinte pe scurt sa avem o discutie legata de buget. (...) Din pacate nu se doreste un astfel de dialog, pe date concrete, pentru a vedea exact daca temerile domnului presedinte sunt sau nu justificate", a spus Teodorovici, la Romania TV.Intrebat daca a avut vreun contact cu Departamentul de analiza economica de la Administratia Prezidentiala, ministrul Finantelor a raspuns ca absolut deloc, doar a existat "o intentie" din partea Presedintiei de a suna in minister pentru anumite intrebari."Nu. Absolut deloc. A fost o intentie din partea presedintiei de a suna in interiorul ministerului, fara ca eu sa stiu acest lucru, pentru a pune anumite intrebari. Si eu i-am rugat pe colegii mei sa faca aceasta solicitare catre cei de la Presedintie daca au de cerut ceva sa o faca in mod oficial, cum este normal sa o faca si punem la dispozitie orice fel de date (...) . toate erau puse si pe site, dar orice alte intrebari, oricand a fost cazul, am raspuns in mod oficial. Si anul trecut, cand cerea Presedintia ceva raspundeam in scris, nu e nimic de ascuns, totul e transparent, a afirmat Teodorovici.In ceea ce priveste data la care am putea avea un buget, seful de la Finante a raspuns ca din momentul emiterii motivarii Curtii Constitutionale in maximum o zi sau doua ar putea fi publicat bugetul in Monitorul Oficial.Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind Legea bugetului de stat pe anul 2019, stabilind ca actul normativ este constitutional. Pe 22 februarie, seful statului a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii bugetului de stat pe anul in curs.Ulterior, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va retrimite Parlamentului spre reexaminare Legea bugetului de stat pe anul 2019."Voi retrimite Parlamentului pentru corectura si imbunatatire Legea bugetului pe anul 2019. Mesajul este simplu: faceti un buget sanatos pentru Romania! Parlamentul are ocazia, dar in primul rand responsabilitatea sa faca rapid corectiile necesare, astfel incat bugetul chiar sa fie unul pentru dezvoltarea Romaniei", a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni.El nu a dorit sa comenteze decizia Curtii Constitutionale cu privire la Legea bugetului de stat, insa a subliniat ca bugetul pe anul 2019 este bazat pe cifre false si l-a catalogat din nou drept unul al "rusinii nationale".