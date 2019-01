Teodorovici ar vrea demisia sefului ANAF, Ionut Misa (Surse)

Ziare.

In luna aprilie a anului trecut, Teodorovici l-a atentionat pe Misa ca va trebui sa respecte tintele privind incasarile, care au stat la baza bugetului pe 2018, tinte stabilite chiar de Misa in 2017, cand acesta a indeplinit functia de ministru al Finantelor.In luna iulie a anului trecut, Teodorovici a repetat avertismentul si a spus ca Misa trebuie sa lucreze "foarte, dar foarte mult" pentru a se ridica la nivelul sau de exigenta si nu accepta nicio deviere de la planul de incasari stabilit chiar de Misa in 2017.La finalul anului trecut, Teodorovici ar fi cerut premierului Dancila, printr-o scrisoare, demisia lui Misa, nefiind multumit de activitatea sa in fruntea ANAF, potrivit surselor consultate de News.ro.Intrebat de Agerpres, Teodorovici nu avrut sa comenteze informatia.