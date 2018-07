Teodorovici confirma rectificarea bugetara, dar spune ca sunt bani de salarii: Nu este nimic grav

Ziare.

Sambata, insa, ministrul de Finante Eugen Teodorovici a nuantat declaratiile. El a spus ca "nu e nimic grav" si ca Guvernul nu este in situatia de a nu avea bani de pensii si salarii."Nu este nimic grav in ce a spus (vicepremierul Paul Stanescu, n.red.) . S-a referit la acele primarii, putine, la care azi sa spunem ca e prima nevoie asigurarea cheltuielilor de functionare. Ca si element esential al rectificarii din aceasta luna, prima din acest an, luam in considerare toti banii cheltuiti pentru functionare, investitii, asta e abordarea pentru rectificarea din iulie", a declarat ministrul Finantelor la Antena 3, citat de Mediafax Teodorovici a spus si ca rectificarea va avea loc in ultima saptamana din iulie."Nu este problema in asigurarea cheltuielilor in derulare sau la nivel local, sau de functionare. Aceasta este prima concluzie la care am ajuns cu structurile la nivel central sau local. Nu s-a pus problema sa nu existe bani de salarii", a mai spus Teodorovici.In ultimul timp, Guvernul a renuntat sau a amanat mai multe proiecte care ar fi presupus cheltuieli de la bugetul de stat, venind, in schimb, cu prezentari de promisiuni grandioase ce ar urma sa fie realizate prin parteneriat public-privat.Astfel, in timp ce a recurs chiar si la prelungirea termenului de valabiliatate pana in 2020 al cardurilor de sanatate "pentru degrevarea bugetului" de suma de 270 milioane de lei, Viorica Dancila a aprobat in sedinta de Guvern proiecte precum realizarea a 150 de kilometri de partii in masivul Fagaras, amenajarea raurilor Arges si Dambovita pentru navigatie, constructia unui aeroport in sudul Capitalei sau a canalului Siret-Baragan. Toate, desigur, fara niciun fel de termene de executie.Inca de la finalul lunii mai presedintele Klaus Iohannis a cerut public Guvernului Dancila sa spuna daca mai are bani de salarii si pensii pana la sfarsitul anului. Reprezentantii Executivului au dat asigurari ca nu sunt probleme.