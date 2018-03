Teodorovici: Declaratia unica va putea fi depusa online din 16 mai. Parola de acces vine prin posta

Ziare.

"Declaratia (unica, n.r.) acum este finala, nu apare nicio alta varianta peste o zi, doua sau trei. Saptamana aceasta vom afisa pe site-urile tuturor institutiilor publice varianta pe care noi deja am comunicat-o. Formularul inteligent, acel formular va fi disponibil online incepand cu data de 16 mai, pentru ca oamenii sa poata depune astfel declaratia unica. Vrem ca pana la finalul anului sa avem si o aplicatie telefonica pentru cei care vor sa faca plata de oriunde. Vrem sa mergem pe o simplificare radicala a tot ceea ce inseamna azi administratia publica si in special cea a fiscului. In saptamanile urmatoare, toti contribuabilii vor primi acasa, prin posta, parola pentru a accesa mediul online pentru a-si depune declaratia online. Deci, pana la final de luna aprilie, poate si inceput de luna mai, toti contribuabilii primesc acasa, prin posta, in plic sigilat parola de acces, pentru ca astazi sunt doar 5% (dintre contribuabili, n.r.) in sistemul online, restul sunt pe hartie. Vor fi schimbari spectaculoase in acest an", a afirmat Teodorovici.Ministrul Finantelor a mentionat, totodata, ca, incepand din luna iunie, toate persoanele fizice ar putea sa faca plati de taxe si impozite prin intermediului punctelor de acces al CEC, in timp ce personale juridice pot face aceste operatiuni de la sfarsitul anului."Avem deja CEC-ul cu cele 1.000 de puncte locale. De ce sa nu poata ele sa faca ceea ce astazi Fiscul nu poate? Incepand cu primul semestru al anului, toate persoanele fizice vor putea sa faca cel putin la nivelul CEC-ului operatiunile curente in relatia cu statul - orice fel de plati, de taxe, de impozite. Adica, noi practic marim baza pe care cetateanul o poate folosi pentru serviciile pe care in mod normal ar trebui sa le aiba la dispozitia sa. La finalul primului semestru, final de iunie, persoanele fizice vor putea sa aiba acest acces la orice serviciu de bun simt intr-o tara europeana. Persoanele juridice, acelasi lucru pana la final de an", a spus oficialul.In ceea ce priveste noutatile legate de Declaratia unica, Eugen Teodorovici a precizat ca Normele de aplicare vor fi publicate in Monitorul Oficial cel mai probabil miercuri, 28 martie."Norma de aplicare a Ordonantei pentru Declaratia unica va fi publicata probabil maine in Monitorul Oficial. Declaratia unica nu aduce nimic in plus in ceea ce inseamna numarul de taxe sau cuantum. Este o simplificare a mecanismului trecut si o schimbare de abordare. Sunt cateva lucruri de luat in seama, si anume: calitatea de asigurat pe zona de sanatate intervine in momentul in care se depune Declaratia unica si nu in momentul in care face prima plata, cum era in sistemul anterior, apoi nu mai sunt patru plati obligatorii, ci una singura si mergem pe o estimare. Omul isi poate estima chiar si zero ca si venituri, iar daca lucrurile se schimba fata de estimarea anterioara, are voie sa o corecteze. Poate folosi banii din acele patru plati obligatorii pentru alte nevoi curente de finantare, iar pana in martie, anul viitor, sa faca platile curente fata de stat. Avem acel stimulent de 5% daca declaratia se depune online pana la data de 15 martie, plus 5% daca se face plata anticipat pana la 15 decembrie, tocmai sa stimulam trecerea de la hartie in online", a sustinut ministrul Finantelor.Intrebat despre activitatea sa ca ministru, Teodorovici a spus ca "de o obicei ma culc la 3 dimineata", precum si faptul ca atunci cand ai o functie de raspundere "trebuie sa fii responsabil"."De obicei, ma culc la ora 3 dimineata, de cand am preluat acest portofoliu. Poate aici si eu gresesc si judec oamenii dupa felul meu de a fi, de a face un anumit efort, oamenii avand fiecare, de la caz la caz probleme personale. Cred cu foarte mare tarie, de la 20 de ani de cand am intrat in administratia publica, ca atunci cand lucrezi la stat trebuie sa o faci si pentru stat, adica pentru tara. Atunci cand esti ministru, cand esti secretar de stat, cand esti presedintele ANAF, vicepresedinte, director general si nu numai, trebuie sa intelegi functia si sa fii responsabil de functia pe care o ocupi si mai ales sa intelegi ce poti face bine si ce poti face rau, daca nu faci ceea ce trebuie sa faci", a subliniat Teodorovici.AGERPRES/ (A - autor: Daniel Badea, editor: Mariana Nica, editor online: Irina Giurgiu)