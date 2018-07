Teodorovici: Fiscul se va muta pana la finele acestui an in fostul sediu al Antenelor

Fiscul platea chirii lunare de 1 milion de euro

Confiscate in folosul statului

"Fostul sediu al Antenelor va fi valorificat pana la finalul acestui an, pentru ca am de gand sa mutam Fiscul. Sediul este acum al statului. Pe acest spatiu cu siguranta nu vom lua atat cat a spus DNA (60 de milioane de euro) .Este o diferenta mare in ceea ce a spus DNA si evaluarea Fiscului", a precizat Teodorovici, intrebat daca intentioneaza sa valorifice cladirea din Baneasa de 60 de milioane de euro imputat ca prejudiciu in cazul Voiculescu.Acesta a precizat ca nu are de gand sa vanda sediile care au intrat in posesia statului pentru ca se pot face economii, "poate un milion de euro pe luna" din chiriile platite pe diferite spatii ale Fiscului din Bucuresti."Nu am de ce sa fac acest lucru pentru ca noi cautam spatii. (...) DNA spune de astfel de sume ca sa sune bine, iar diferenta este una foarte mare intre ce face ANAF ca evaluare si ce spune DNA in orice speta. Pe piata nu se obtine cat se spune. Am spus o evaluare de 11 milioane de euro in 2015, dar acum poate este alta situatia. Dar noi platim chirii foarte multe la diferite spatii ale Fiscului prin Bucuresti si atunci poti sa faci o economie importanta lunar, poate un milion de euro pe luna.Mai este un sediu in Piata Victoriei, unde la fel statul a intrat in posesia acestuia, la fel o sa mutam o structura locala a unui sector pentru ca nu are sens sa platim chirii nejustificate, se plimba intre sedii cu masini, combustibili, cand tu ca stat ai deja un sediu. Mai mult, vrem sa construim si un Centru de Calcul pentru care echipamentele pentru informatizarea sistemului ANAF de la care toata lumea asteapta sa produca trebuie sa fie undeva puse", a explicat ministrul Finantelor.Intrebat daca in momentul de fata corespunde un teren sau o cladire pe care statul le are in custodie cu valoarea stabilita de DNA versus valoarea de piata, seful de la Finante a raspuns: "Nu am o astfel de situatie dar pot sa bag mana in foc ca niciuna nu bate cu realitatea".ANAF a notificat, in februarie 2016, televiziunile grupului Intact sa paraseasca sediul din soseaua Bucuresti-Ploiesti, decizia survenind in contextul in care, in august 2014, Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat definitiv la 10 ani de inchisoare pe fondatorul trustului Intact, Dan Voiculescu, in dosarul privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare.Pentru recuperarea prejudiciului total in acest dosar, care este de aproximativ 60 de milioane de euro, instanta a dispus confiscarea mai multor imobile, printre care si sediile televiziunilor Intact.