Teodorovici insista sa faca reduceri de personal la stat: Concedierile se decid pana la finalul acestui an

Ziare.

com

"Sunt foarte multi beneficiari in administratie care vor sa fie o aplicabilitate treptata adica pana in 2022.Stiti foarte bine am propus ca partid si guvern Legea Salarizarii si o alta masura la pachet, trebuie sa regandim administratia publica centrala, in sensul de a vedea daca intr-adevar numarul acesta foarte mare de functionari in sistemul public central, daca sunt ministere care trebuie sa isi regandeasca schema de organizare", a precizat ministrul, intr-o interventie telefonica, sambata, la Romania TV.Teodorovici a completat ca o decizie in sensul disponibilizarilor ar putea fi luata pana la finalul anului."MFP are ca functii suport undeva la 18% din total. Sunt alte ministere unde functiile de suport depasesc 30%, atunci trebuie sa reasezam la nivelul mentionat anterior. Orice guvern responsabil trebuie sa aiba o astfel de abordare din respect pentru banul public, ca administratia sa fie mult mai supla, sa nu fie supradimensionata. Daca se va decide, atunci se va decide pana la finalul acestui an", a promis ministrul de Finante.Nu e prima oara cand Teodorovici vorbeste despre reduceri de personal in administratia publica. Saptamana trecuta, ministrul Finantelor spunea ca este obligatorie o reformare a aparatului bugetar si ca acesta trebuie sa aiba oameni "exact cati trebuie, nu unul munceste si trei pe langa el stau" Pe de alta parte, Teodorovici spune ca inghetarea salariilor in 2019 e o varianta de lucru, dar nu exista criza la buget