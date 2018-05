Teodorovici spune ca declaratiile de genul "Guvernul incaleca BNR" sunt ceva de speriat in afara tarii

Ziare.

"Cred ca dupa intalnirea dintre doamna prim ministru Dancila si domnul guvernator, lumea trebuie sa vada ca este o relatie de colaborare intre cele doua structuri foarte importante.Pe agenda de discutii de maine (joi - n.red.) se vor afla desigur si subiecte precum ROBOR, inflatie, precum si alte subiecte prin care impreuna, sa spunem, o sa dam imaginea noastra macroeconomica. Cei doi, sunt convins, ca vor discuta si vor avea impreuna nu neaparat solutii, dar o abordare coerenta si cu mixt de politici. Solutii sunt de o parte si de alta", a explicat Teodorovici, miercuri seara, la Romania TV.El a precizat ca efectul colaborarii se va vedea si in piata, in sensul scaderii unor indicatori, precum inflatia sau ROBOR, dar a subliniat ca apar tot felul de declaratii din diferite zone "care nu fac bine".(ROBOR si inflatie - n.red.). (...) Estimarea BNR si a noastra atunci cand am facut bugetul este mult sub ceea ce este astazi ca si cifre (5% in martie - n.red.). (...) Estimarea Bancii Nationale si a noastra, a Ministerului de Finante, pentru anul 2018 este undeva la 3,5%. (...)Atat timp cat noi, Guvern, comunicam un singur lucru foarte clar ca in acest an nu au loc, si nici anul viitor, cresteri de taxe, de impozite de nimic altceva, tot sunt astfel de declaratii care nu fac bine. In momentul in care Ministerul de Finante se imprumuta in piata,", a mai spus Teodorovici.Potrivit acestuia, actualul Guvern nu are abordari impuse de culoarea politica, deoarece "e mai important interesul nostru ca natie", iar pozitia tarii in afara ar trebui sa fie sustinuta de catre toti factorii politici."Eu nu am vazut din partea Guvernului sa aiba abordari impuse sa spunem de culoarea diferita pe care a avut-o presedintele pana la momentul alegerii sale. Noi la Guvern nu facem diferenta culorii politice intre cei care discuta. Pentru ca este mai important interesul nostru ca natie.Indiferent de partea cui este o persoana, o institutie, structura, primarie, nu asta conteaza. De asta am spus ca. (...)Declaratii precum 'Guvernul incaleca Banca Nationala'. Eu am spus foarte clar si doamna premier la fel, asa ceva nu exista, cum poti sa faci o astfel de afirmatie?", a afirmat ministrul Finantelor.El a adaugat ca declaratiile referitoare la relatia dintre Guvern si BNR "ne fac rau noua, ca tara"."Cel mai important este modul in care macroeconomic o tara merge mai departe. Cei care ne analizeaza, ne eticheteaza din punct de vedere economic, la asta se uita in principal. Este adevarat, factorul politic este si el pus acolo undeva, ca un posibil risc. (...)In primul rand este vorba de acea pozitie diferita atunci cand vine vorba despre interesul national, din acest motiv, pentru ca din afara se vede ca exista puncte divergente cand vine vorba de un subiect de interes national", a mai spus Eugen Teodorovici.Declaratiile ministrului vin in contextul in care, la inceputul saptamanii trecute, presedintele Klaus Iohannis a spus ca vrea sa medieze conflictul dintre Guvernul Dancila si Banca Nationala a Romaniei , pentru ca s-a mers prea departe cu declaratiile contondente.Seful statului s-a referit la acuzatiile din ultima vreme la adresa BNR, facute de puterea politica de la Bucuresti.In luna aprilie, liderul PSD Liviu Dragnea a atacat BNR pentru politica de tintire a inflatiei si a venit cu precizari legate de "modul in care nu colaboreaza BNR cu Guvernul" "Legat de modul in care nu colaboreaza BNR cu Guvernul, BNR e proprietatea Romaniei, trebuie sa lucreze in beneficiul Romaniei, ar trebui sa lucreze pentru diminuarea inflatiei, nu sa ascultam mereu cum. (...) Incerc sa inteleg, prea seamana, prea sunt coordonate unele actiuni de la BNR, unele declaratii ale presedintelui, ale Opozitiei, stiri false... Poate cineva unde e nervos ca Romania chiar incepe sa-si foloseasca potentialul propriu in propriul interes", a sustinut Dragnea la Antena3.Tot atunci, presedintele Camerei Deputatilor a spus ca politicile guvernelor PSD-ALDE din ultimul an si jumatate nu ar avea nicio legatura cu cresterea inflatiei, ci ca de vina ar fi companiile cu capital strain care, "cand au vazut ca veniturile romanilor cresc, au majorat preturile".In vederea unei medieri, Iohannis a avut o intalnire cu conducerea BNR , iar vinerea trecuta trebuia sa aiba o intalnire si cu premierul Dancila , insa aceasta nu s-a mai prezentat la Cotroceni , desi initial si-a confirmat prezenta.