Teodorovici spune ca nu taie pensiile si salariile

"Categoric nu (nu se taie salariile si pensiile) . La Finante legea salarizarii prevedea cate o patrime pana in 2022. La Finante as dori sa pot sa dau anul acesta ce era pana in 2022, dar sa raman in acelasi buget. Cu alte cuvinte sa am oameni bine platiti in aceeasi bani. Daca eu pot sa am oameni platiti sa nu plece din finante in afara sectorului. Pentru ca ei tin aceasta economie", a declarat ministrul Eugen Teodorovici, la Antena 3.Discutiile au loc in contextul in care senatorul USR Vlad Alexandrescu a publicat un document pe care ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, l-ar fi trimis spre toate institutiile publice din tara, prin care le cerea sa se pregateasca pentru reduceri de personal.