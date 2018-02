Teodorovici sustine ca transferul contributiilor are un avantaj: Reducerea deficitului pe zona de pensii

Ziare.

"Principalul argument (al trecerii contributiilor de la angajat la angajator, n.red.) este acela ca deficitul pe zona de pensii, unul foarte mare in anii trecuti, se va reduce semnificativ. In anul 2015, deficitul pe pensii era de 18 miliarde de lei, iar acum acesta se reduce pana la 7 miliarde lei, in acest an, ceea ce inseamna o diferenta foarte, foarte mare. De asemenea, teama angajatului de a avea riscul ca sa nu aiba pensie dupa plata contributiilor va disparea", a spus Teodorovici.Intrebat de ce este nevoie de schimbari dese ale sistemului fiscal, ministrul Finantelor a precizat ca Romania sta bine din punct de vedere fiscal, la nivel regional si local, dar trebuie o simplificare, o debirocratizare."Se doreste o simplificare agresiva (a sistemului fiscal, n.red.), in sensul bun. Toti contribuabilii trebuie sa se astepte la lucruri bune in ceea ce priveste zona bugetar-fiscala. In acest an nu vom mai avea taxe noi, impozite noi etc. In urmatoarea luna veti vedea foarte multe astfel de masuri care vor fi foarte, foarte bine primite atat de mediul de afaceri, cat si de persoanele fizice. Romania, in contextul local si regional, sta bine din punct de vedere fiscal.Partea de actiune este legata de simplificare. De exemplu, pentru fiecare plic pe care Fiscul il trimite celor vizati, plateste cam 3 lei si ceva pe operatiune, deci avem 10 milioane de euro pe an. Vor fi actiuni clare de simplificare. Cum spuneam si cu Formularul 600 care dispare si din cinci ramane o singura abordare, va fi o versiune online, simplu de completat, fara niciun fel de alta problema si complicatii. Inclusiv cu transferul de 2% catre ONG. In acel formular unic va fi o rubrica dedicata posibilitatii de a transfera doi la suta catre ONG", a explicat oficialul. Contributiile sociale au trecut de la angajatori la angajati incepand cu 1 ianuarie 2018 , potrivit unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea Codului Fiscal.