Teodorovici vrea ca regulile UE sa se aplice de la caz la caz si in functie de fiecare stat

"In calitate de ministru de Finante, avand in vedere si experienta tarii mele, am spus intotdeauna ca trebuie sa discutam cu toate statele membre pentru a vedea care sunt problemele reale.Sa vedem daca, uneori, regulile UE trebuie adaptate, pentru ca acum situatia este diferita, atat in UE cat si la nivel international, dar si sa discutam situatia de la caz la caz, pentru toate statele membre. Nu sunt fanul aplicarii unor reguli orizontale pentru toate statele membre in acelasi fel.Trebuie tinut cont de toate aspectele, nu doar de deficit. Este vorba despre toate regulile din UE. Cred ca aceasta este o obligatie pentru urmatoarea Comisie, sa incerce sa aiba acest tip de abordare pentru ca, inca odata, trebuie sa avem aceleasi principii, dar regulile trebuie aplicate de la caz la caz", a spus Eugen Teodorovici, care prezideaza la Luxemburg ultima reuniune ECOFIN pe perioada Presedintiei romane a Consiliului UE, citat de CNBC.Comisia Europeana a recomandat, in data de 5 iunie, demararea unei proceduri de deficit excesiv pentru Italia, dupa ce a ajuns la concluzia ca aceasta nu respecta regulile bugetare ale Uniunii Europene din cauza majorarii datoriei sale publice. Statele membre UE au la dispozitie 15 zile pentru a se pronunta asupra analizei Executivului comunitar.Comisia Europeana, care supervizeaza planurile bugetare pentru cele 28 de state membre, a anuntat ca datoria publica a Italiei a depasit 132% din Produsul Intern Brut in 2018, cu mult peste limita de 60% din PIB prevazuta in normele UE. In acest an, datoria publica a Italiei este prognozata sa ajunga la 135% din PIB.Dupa ce va primi unda verde din partea statelor UE, Comisia va decide daca va recomanda in mod oficial demararea procedurii disciplinare, care ar putea duce la sanctiuni financiare impotriva Romei, impreuna cu recomandari pentru autoritatile de la Roma pentru a-si corecta traiectoria bugetara.Decizia finala cu privire la demararea unei proceduri va fi luata de ministrii de Finante din UE cel mai probabil la reuniunea lor din 8-9 iulie.