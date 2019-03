Teodorovici vrea comisie de ancheta pentru rezerva de aur a Romaniei

Ziare.

El a explicat ca, prima oara, ar trebui verificat contractul in baza caruia aurul "s-a dus din Romania unde s-a dus el"."Cel mai bine ar fi ca in Parlamentul Romaniei sa se faca o comisie, fie de la Senat, fie de la Camera, fie de la amandoua - de fapt, Senatul are aceste atributii - care sa spuna asa: dom'le, haideti sa vedem situatia reala, lasam ca aducem sau nu aurul.Adica, in primul rand, contractul in baza caruia aurul Romaniei, in anul de gratie, s-a dus din Romania unde s-a dus el, contractul cu toate clauzele, pentru ca acel aur, odata dus acolo, sa vedem care sunt costurile de chirie si cine dispune de acest aur. Acest aur in baza lui se garanteaza, dar nu de noi, ci de cei care au aurul.De asta trebuie vazut. Nu cumva aurul nostru de astazi este pus gaj, sa zic, intr-o operatiune internationala de catre banca respectiva. De fapt, daca vedem acel contract, vom sti exact", a precizat Eugen Teodorovici, la Antena3 Ministrul a apreciat ca oamenii se vor convinge astfel ca nimeni nu vrea sa fure aurul."In momentul acela, Romania va vedea exact care este situatia si oamenii se vor convinge ca nu vrea nimeni sa fure vreun aur. Va dati seama ce aberatie? Fura un partid politic aurul tarii?! Acestea sunt chestiuni... Cred ca se pune foarte mare pret si pe nivelul foarte jos de cultura financiara care astazi, din pacate, exista.Asta s-a facut, din pacate, dupa Revolutie. Clasa politica a tinut, ma refer la partea financiara, foarte jos, tocmai pentru ca oamenii a fi manipulati, astfel de declaratii sa prinda samanta", a mai adaugat Teodorovici.Amintim ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si senatorul Serban Nicolae au depus, la sfarsitul lunii februarie, un proiect de lege care obliga BNR sa aduca in tara rezervele de aur care in prezent sunt pastrate in strainatate La o zi dupa ce a fost depus proiectul, social-democratii au venit cu precizari in legatura cu acesta, argumentand depunerea sa prin faptul ca si alte tari, cum ar fi Germania, Austria, Belgia, Olanda si Elvetia, isi repatriaza rezerva de aur."Despre proiectul de lege promovat de presedintele PSD, Liviu Dragnea, privind repatrierea rezervei de aur a Romaniei, pentru moment spunem doar atat: Germania isi repatriaza rezerva de aur, Austria isi repatriaza rezerva de aur, Belgia, Olanda, Elvetia isi repatriaza rezerva de aur", au scris social democratii pe pagina de Facebook.