Augustin Zegrean: Impozitarea pensiilor e neconstitutionala. Daca se ia o astfel de masura, obligatoriu trebuie procedat la fel si cu salariile

Impozitarea pensiilor e neconstitutionala

Daca se impoziteaza pensiile, trebuie impozitate si salariile

Sunt salarii la stat de peste 10 mii de euro. Ele de ce nu sunt impozitate?

Ziare.

com

Saptamana trecuta, ministrul de Finante Eugen Teodorovici a anuntat ca pentru pensiile speciale mai mari de 10.000 de lei se va aplica o taxa de solidaritate . Ulterior, a revenit si a spus ca toate pensiile mari vor fi impozitate , nu doar cele speciale, iar plafonul nu e sigur 10 mii de lei.Duminica seara, Teodorovici a declarat ca pana la finalul lunii iulie se va stabili ce inseamna pensii mari , adica plafonul de la care se va aplica un impozit suplimentar, dar si cuantumul acestuia.Asadar, in momentul de fata, singurul lucru cert este ca va exista un impozit pe pensii. Dar masura are mai multe elemente de neconstitutionalitate, avertizeaza fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean. Si daca guvernul va lua o astfel de decizie, ne intoarcem in vremea comunismului si se va crea "o vraiste nesfarsita".Masura pe care vrea sa o ia guvernul, si anume sa impoziteze pensiile, este neconstitutionala, atrage atentia fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean.El a declaratca in 2010, Curtea Constitutionala a decis ca pensiile nu pot fi supuse impozitarii., pentru ca pensiile, care sunt contributive, au fost o data impozitate. Daca s-ar impozita acum pensiile, ar fi din nou impozitati aceiasi bani. Pentru ca atunci cand o persoana primea salariul, i se tragea impozitul, apoi se platea cota de pensie si ce mai era de platit. Si acum vii si impozitezi din nou aceiasi bani?", a declarat Augustin Zegrean.O alta mare problema o reprezinta pensiile speciale ale magistratilor, avertizeaza fostul sef al CCR. Potrivit acestuia, toti magistratii din lume au pensii de serviciu, pentru ca ei se afla toata viata in incompatibilitate si nu pot avea alte activitati prin care sa isi creasca veniturile."A doua problema este cu pensiile speciale, pensiile pentru magistrati., nu au pensii ca ceilalti oameni, deoarece faptul ca sunt magistrati ii obliga sa se abtina de la orice alta activitate care le poate aduce un ban in plus. Ei toata viata sunt in incompatibilitate, nu pot face altceva decat magistratura si eventual sa predea in invatamantul juridic superior. Si nu toti pot sa predea, pentru ca nu toti sunt acreditati. Ei, cand au hotarat sa se faca magistrati, au avut in vedere si acest aspect, ca la sfarsitul perioadei active vor fi pensionati si vor avea o pensie care sa fie cat mai apropiata de salariul pe care l-au avut in timp ce munceau.Asta este o regula in toata lumea, exista o asociatie mondiala a magistratilor si ea face anumite reguli pe care statele le respecta. Nu poti sa vii sa spui ca l-ai scos in pensie dupa 25 de ani vechime, l-ai ademenit sa iasa in pensie ca ii dai pensie mare si apoi sa ii spui ca nu ii mai dai, ca nu a contribuit. Pai a contribuit si el cat a fost in activitate. Eu am 42 de ani de activitate juridica si in care am contribuit 42 de ani", a explicat Zegrean.De altfel, dupa anuntul lui Teodorovici, Consiliul Superior al Magistraturii a avertizat ca pensia de serviciu a magistratilor este o componenta a independentei justitiei si daca guvernul se va atinge de aceasta, CSM va sesiza organismele internationale si Curtea Constitutionala cu un conflict juridic de natura constitutionala."In majoritatea statelor este instituita obligatia constitutionala de a garanta judecatorilor si procurorilor, la incetarea functiei, plata unei pensii al carei nivel sa fie cat mai apropiat posibil de nivelul ultimei remuneratii, in acord cu jurisprudenta europeana in materie", a fost anuntul CSM.Acelasi lucru, spune fostul sef al CCR, este valabil si pentru militari sau politisti."Si militarii, si politistii au fost nevoiti sa iasa la pensie, au fost practic obligati sa iasa la 40-42 de ani, li s-a dat o pensie cat de cat rezonabila si apoi sa vii sa spui ca o reduci. Nu este in regula deloc", subliniaza fostul presedinte al Curtii Constitutionale.Inca o problema de neconstitutionalitate o reprezinta faptul ca guvernul vrea sa impoziteze doar pensiile, nu si salariile, mai explica Augustin Zegrean, care citeaza un articol din Constitutie, privind "justa asezare a sarcinilor fiscale"."Si lucrul cel mai important.Daca vor sa treaca de Curtea Constitutionala o astfel de lege, atunci obligatoriu trebuie sa impoziteze la fel si salariile, pentru caLucrul acesta nu este admisibil si nu va trece de CCR. Mai mult, este un articol in Constitutie care vorbeste despre justa asezare a sarcinilor fiscale.OriSunt niste lucruri care trebuie avute in vedere inainte de a da drumul la astfel de zvonuri care sperie lumea. Daca impozitezi pensiile, nu este normal sa impozitezi si salariile la fel? Nu se poate sa ii tratezi pe unii intr-un fel si pe altii in alt fel. Este discriminatoriu", a declarat fostul presedinte al CCR.Augustin Zegrean aduce in discutie si salariile foarte mari de la stat, afirmand ca daca vrei sa salvezi economia, nu reduci doar pensiile, ci si salariile. Fostul sef al CCR mai avertizeaza ca in cazul in care va intra in vigoare o astfel de lege, va duce "la o vraiste nesfarsita"."Daca vrei sa salvezi economia, ca spui ca nu sunt bani la pensii si trebuie reduse pensiile,Sunt multi care au salarii mult mai mari de 10 mii de lei. Pe alea nu le mai impozitezi? Impozitezi doar pensiile? Pai oamenii acestia au platit o data impozit. Ii mai pui sa plateasca inca o data?Ganditi-va la ASF, la BNR, la EximBank, multe alte locuri. Si magistratii au salarii mai mari de 10 mii de lei. Pe de o parte vii si spui ca pe magistratii cu pensii de peste 10 mii de lei ii impozitezi cu 90% si pe magistratii in functie ii taxezi cu 10% pe salariu. Pai ce vraiste e asta?", precizeaza Zegrean.In ceea ce priveste argumentul lui Teodorovici pentru decizia de a impozita pensiile, si anume critica romanilor privind pensiile speciale, fostul sef al CCR se intreaba de ce a adoptat guvernul Codul Administrativ cu prevederea care introduce pensii speciale pentru alesii locali."Tocmai au dat Codul Administrativ, in care au dat pensii speciale pentru alesii locali. Acum vii si le iei din ele. Era o vorba pe vremea comunismului, chiar la inceput, care spunea asa: "arde-l pe taran cu pofta de pamant si ia-i recolta". E cam acelasi lucru, ne intoarcem acolo. Spui ca dai pensie speciala la primari si la sefii de Consilii Judetene si a doua zi vii si spui ca o impozitezi", a conchis Augustin Zegrean.