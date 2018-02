Cat a cheltuit Fiscul sa distruga 4,3 milioane de plicuri trimise si returnate

De ce se intorceau plicurile

Ce a recomandat Curtea de Conturi

Cheltuieli de 10 milioane de euro

Detaliile apar in Raportul public pe anul 2016 realizat de Curtea de Conturi, la capitolul privind Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Inspectorii au aratat ca, pentru comunicarea obligatiilor fiscale catre contribuabili, Unitatea de Imprimare Rapida Ramnicu Valcea transmite plicuri, dar un procent foarte mare din plicurile trimise nu ajunge la destinatari din diverse motive, acestea fiind returnate si, ulterior, distruse.Astfel, in cadrul misiunii de audit financiar, s-a constatat ca in anul 2016 au fost distruse, la nivelul Unitatii de Imprimare Rapida Ramnicu Valcea, 4.394.760 de scrisori recomandate cu AR (plicuri), primite retur, din care 11.557 de plicuri aveau adresa incompleta, in cazul a 456.550 de plicuri, destinatarul s-a mutat de la adresa, 134.450 de plicuri au avut mentiunea "necunoscut", iar 83.013 plicuri au fost returnate din "alte motive".O serie de plicuri primite retur aveau ca destinatari diverse entitati publice ca: tribunale, judecatorii, parchete de pe langa judecatorii si tribunale, curti de apel, spitale, licee, scoli, gradinite, agentii, oficii, primarii, unitati militare, prefecturi, consilii judetene, arata Curtea de Conturi.Pentru aceste 685.570 de plicuri primite retur si, ulterior, distruse, ANAF a achitat Postei 2.221.000 lei, cheltuiala care nu si-a atins scopul.Curtea de Conturi a recomandat ca ANAF sa efectueze o analiza asupra motivelor care au cauzat cheltuielile neeconomicoase inregistrate la Unitatea de Imprimare Rapida Ramnicu Valcea, iar, in functie de concluzii, sa se ia masuri de inlaturare a cauzelor si, eventual, de regularizare a sumelor cu obligatiile de plata catre Compania Nationala Posta Romana SA, daca aceasta este responsabila pentru retururile inregistrate.Concomitent, ANAF va actualiza baza de date in ceea ce priveste domiciliul fiscal al persoanelor fizice si juridice.Aceasta situatie a fost sesizata si de actualul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici. Oficialul a declarat, saptamana trecuta, ca, in fiecare an, ANAF cheltuieste zece milioane de euro doar cu plicurile in care trimite prin Posta instiintari contribuabililor si vrea ca acestea sa fie trimise in format electronic, deoarece "nu putem sa tinem o tara pe loc pentru unii sau altii" care nu au Internet."Va dau un exemplu, asa, ca timp de cheltuiala care trebuie sa dispara urgent din zona publica. Fiscul stiti ca trimite acele plicuri catre contribuabili. Cheltuiala anuala pe aceasta zona este undeva la zece milioane de euro. Un total nejustificat. Adica putem sa aplicam aici clar o masura care sa duca la evitarea trimiterii prin Posta a acestor plicuri, pe care de foarte multe ori cei vizati nu le ridica de la Posta. Noi emitem, dar ei nu ridica si atunci este un exemplu mic, dar cumulate cu altele, veti vedea ca sumele sunt foarte mari", a declarat Teodorovici. Ministrul a afirmat ca la nivelul Guvernului va fi propus un set de masuri, acestea urmand sa fie comunicate public. De asemenea, Teodorovici spune ca suntem in secolul 21, iar din cauza celor care nu au Internet, "nu putem sa tinem o tara pe loc""Va fi un set de propuneri, il discutam la nivelul conducerii Guvernului si vom comunica public toate aceste masuri. Cei care spuneti ca nu au (Internet - n.red.), eu am urmatoarea abordare, repet, suntem in secolul 21, intr-un an destul de avansat. Nu putem sa tinem o tara pe loc pentru unii sau altii.Vom vedea pentru fiecare zona in parte ce se poate face la nivelul administratiei centrale si locale, pentru ca toti cei care sunt contribuabili sa aiba acces, sa poata sa comunice online cel putin cu zona de Fisc", a continuat acesta.