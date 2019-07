Ce fac Dancila si Teodorovici cand au nevoie sa mai scoata niste bani pentru buget: Si-au dat seama ca sunt prea multi angajati la stat - pe cine au pus ochii

Ziare.

"Sunt foarte multe persoane, pe unele dintre ele le stim, pe altele le aflam acum cand facem analiza fiecarui minister, persoane care sunt detasate de la societati comerciale. Daca e angajat de trei zile pe salariul de prim-ministru, detasarea se face pe salariul din societate. Aceste lucruri nu le mai putem accepta. Vom cere detasarile de la fiecare minister in parte, pentru ca nu e corect si nu e un mod constructiv de abordare", a afirmat premierul.Dancila a mai spus ca vor fi verificate si entitatile din cadrul unor ministere care au mai multi sefi decat angajati."Sunt ministere in care avem entitati cu mai multi factori de conducere decat salariati. Avem entitati unde vrem sa vedem ce au facut intr-un an de zile. Avem societati, si am vazut una chiar saptamana trecuta, in care veniturile sunt egale cu cheltuielile, dar si-au crescut salariile. Nu este o abordare corecta. Nu putem irosi banul public si trebuie sa fim foarte fermi in astfel de situatii.De saptamana viitoare vom lua fiecare minister in parte, vom analiza toate aceste lucruri si vom vedea cum putem descentraliza si sa lasam unitatile din teritoriu in subordinea consiliilor judetene si sa apropiem decizia de cetateni", a mentionat premierul Dancila.Declaratiile au fost facute in contextul in care ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a prezentat masuri care ar putea fi adoptate pentru acoperirea deficitului bugetar."Daca te-ai pensionat din sistemul de stat, mai lucrezi la stat? Eu spun ca nu. Mergi in privat! Stim foarte bine ce se intampla de ani de zile in acest sens. Sunt masuri de bun-simt pe care le vom discuta, astfel incat pana la rectificare sa fie prezentate si, sper, multe din ele sa fie si asumate", a afirmat ministrul Teodorovici.Acesta a mai spus, intrebat daca se ia in calcul supraimpozitarea pensiilor speciale, ca fiecare minister va face propuneri in privinta scaderii cheltuielilor sau a cresterii veniturilor Discutiile Ministerului Finantelor Publice cu celelalte ministere pe tema masurilor care pot fi luate pentru acoperirea deficitului au inceput pe data de 3 iulie, se vor incheia pe data de 10 iulie si apoi vor fi centralizate si prezentate premierului Viorica Dancila, potrivit lui Teodorovici.Presedintele PSD, Viorica Dancila, alaturi de presedintele executiv al partidului, Eugen Teodorovici, si secretarul general Mihai Fifor au participat vineri seara la sedinta Comitetului Executiv Judetean al Organizatiei PSD Tulcea.