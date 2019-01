Citu (PNL) cere interventia CSAT dupa ce Teodorovici a anuntat ca intra in rezerva de bani din Trezorerie: In 6 luni o sa ramana fara bani

Ziare.

CSAT trebuie sa discute urgent cele mai recente declaratii ale ministrului.'Ieri (luni - n.red.) eu am dat dispozitie si am spus: nu ne imprumutam in piata. Ca tot am auzit aici 'rusinea nu stiu care'. Nu, inca o data: Ministerul de Finante are sume suficiente pentru a se finanta. Stiti foarte bine - avem sumele necesare in Trezorerie pentru a ne finanta, (...) pentru foarte mult timp, minim sase luni de zile'", a declarat Orlando Teodorovici (...) ", a scris, miercuri, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook Senatorul a subliniat ca in 6 luni Ministerul Finantelor va ramane fara bani."In acest moment, ministrul Finantelor Publice a anuntat trei lucururi:- in sase luni o sa ramana fara bani - FALIMENT;- aceasta informatie o sa fie folosita impotriva Romaniei de speculatorii internationali care acum stiu cat ne putem proteja;- fara sa avem o rezerva, peste sase luni Romania va trebui sa plateasca preturi astronomice pentru a se imprumuta sau sa se imprumute de la FMI.CSAT trebuie sa clarifice daca Eugen Teodorovici a dat voit semnalul catre speculatori ca Romania ramane fara bani in sase luni de zile si daca a premeditat sa puna Romania in bratele FMI. #RomaniaFaraPSDsiALDE", a concluzionat Citu. Ministrul Finantelor, Orlando Teodorovici, a anuntat marti ca va recurge la rezerva de lichiditate (buffer) din Trezoreria Statului , care este menita sa asigure finantarea tarii pentru cateva luni, in cazuri exceptionale.Decizia a fost luata dupa ce ministerul a incercat sa imprumute fara succes de pe piata interna 400 de milioane de lei, luni, insa bancile au oferit doar circa 30% din suma, cu dobanzi mari, asa ca s-a renuntat la idee.Drept urmare, Teodorovici a anuntat ca nu mai imprumuta bani din piata si ca Ministerul Finantelor se poate finanta cel putin sase luni de zile din rezerva Trezoreriei. Nu este prima data cand ministrul spune ca are la dispozitie 40 de miliarde de lei in Trezorerie, desi valoarea exacta a buffer-ului reprezinta secret de stat.Cu toate acestea, ultimele informatii despre acest buffer, de anul trecut, indica faptul ca rezerva de lichiditati se afla deja mult sub nivelul necesar, cu aproximativ o treime, iar anuntul ministrului de Finante ar reprezenta doar o incercare de a obtine dobanzi mai bune de la bancile din tara sau din strainatate, in cazul in care va trebuie sa imprumute bani din piata externa.