Cum isi bate joc Teodorovici de romani. ONG-urile se pregatesc de proces: Donatiile si activitatea le sunt blocate

ONG-urile acuza: Registrul e aberant, abuziv si inutil

Teodorovici una vorbeste, alta face: "A facut-o doar ca sa-si bata joc de noi"

Capcana lui Teodorovici. Orice ar face, ONG-urile n-au cum sa fie in registru la 1 aprilie

pana luni, 25 martie, in jurul pranzului, formularul care sa permita inregistrarea nu fusese inca publicat pe site-ul ANAF

"Pur si simplu, ne pune in pericol activitatea"

Daca Teodorovici nu da inapoi, problema va fi rezolvata in instanta

Masura este insa una care, sub pretextul asigurarii "transparentei finantarii", invocat de Ministerul Finantelor, poate duce la blocarea activitatii ONG-urilor care nu doar ca ajuta oameni, dar o fac acolo unde statul a esuat in obligatia sa.Legea prin care e impus registrul a intrat in vigoare pe 20 ianuarie anul acesta si ea stipuleaza obligativitatea inscrierii pana la 1 aprilie, pentru ca firmele care aleg sa doneze sau sa acorde sponsorizari sa poata beneficia de deduceri fiscale. Insa pana in luna martie nu fusese creat acest registru.Abia dupa ce ONG-urile au inceput sa avertizeze public in legatura cu situatia aberanta de a fi obigate sa se inscrie in ceva ce nu exista, in seara zilei de 14 martie, pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat proiectul de infiintare si functionare. El ar fi trebuit sa stea in dezbatere publica 10 zile lucratoare, insa dupa doar 7, fara nicio modificare, a fost publicat in Monitorul Oficial si deci a intrat in vigoare.a stat de vorba cu(foto stanga), de la "Daruieste Viata" , asociatia care construieste, din sponsorizarile a sute de companii si donatiile a mii de cetateni, primul spital de oncologie si radioterapie pediatrica din Romania, si, de altfel, si primul spital care va fi construit de la zero in tara noastra in ultimii 30 de ani.Aceasta ne-a explicat de ce registrul, prin modul in care a fost gandit si impus, nu numai ca e inutil, dar este si abuziv si risca sa le blocheze activitatea.Noi, ca sa functionam, trebuie sa ne inregistram la Fisc, deci avem un cod fiscal. In fiecare luna ne platim taxele tot catre ei, deci vad ce taxe au, ne vad daca suntem activi sau nu, pentru ca in momentul in care ne inchidem activitatea trebuie sa depunem formularul 010, deci vad si care e situatia noastra.Ne cer in plus o declaratie pe propria raspundere ca noi facem ce zicem ca facem,. Sunt niste lucruri absolut aberante, e o procedura pe care ei o pot indeplini fara sa ne puna pe noi pe drumuri, pentru ca tot ce trebuie sa cuprinda registrul exista in baza lor de date.", ne-a declarat Oana Gheorghiu.In celebra zi de 15 martie, cand romani din toate colturile lumii s-au oprit pentru 15 minute din ce faceau pentru a transmite Guvernului ca vor autostrazi si drumuri civilizate, Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu (foto dreapta) s-au dus in fata Ministerului de Finante sa-i explice lui Eugen Teodorovici situatia absurda pe care a creat-o.Despre reactia ministrului social-democrat puteti citi pe larg aici:. Ministrul le-a propus, totusi, fondatoarelor "Daruieste Viata" sa ii trimita observatiile, pe care le vor discuta intr-o intalnire ulterioara. N-a mai asteptat insa nici sa se incheie termenul de dezbatere."Noi vineri (22 martie - n.red.) am trimis obiectiile noastre, pentru ca am lucrat cu avocat, consultant fiscal, ca sa analizam toate prevederile astfel incat sa nu-i trimitem un document prost intocmit. De aceea, ne-a luat o saptamana, dar intre timp a publicat deja ordinul. Ne-a promis ca ne cheama la discutii in urma obiectiilor pe care le trimitem, acum sa vedem daca ne mai cheama din moment ce l-a publicat. (...), mai ales ca am avut o discutie si urma sa avem o intalnire pe care dansul a propus-o. In fata presei a propus intalnirea, dupa care a dat ordinul", ne-a mai spus Oana Gheorghiu.In ordinul publicat in MOf nu este impus un termen pana la care beneficiarii de sponsorizari sa se inregistreze in acest registru, fiind lasat la latitudinea persoanei interesate. Acest lucru a putut lasa impresia ca securea lui 1 aprilie a fost ridicata, insa nu este asa."Aici este o capcana pentru ca. Este chiar facut in bataie de joc. OK, e la latitudinea noastra cand, dar noi de la 1 aprilie nu mai putem sa primim sponsorizari pentru ca firmele au nevoie de acest registru ca sa ne poata da sponsorizari", a avertizat cofondatoarea "Daruieste Viata".Ea a atras atentia si ca, desi a fost publicat pe 22 martie,Spre seara aceleiasi zile a aparut. Formularul poate fi gasit acum AICI Gheorghiu ne-a explicat si care e impactul asupra ONG-urilor, fiind pusa in pericol inclusiv finalizarea spitalului."Pur si simplu ne pune in pericol activtatea in viitor. Eu nu zic ca acum ne-am bloca, pentru ca avem deja niste bani cu care ridicam si vom termina de ridicat spitalul. DarNoi deja pornim discutiile pentru achizitii de echipamente medicale care sunt foarte scumpe, pornim discutii cu pregatirea medicilor in afara tarii, cu aducerea trainerilor din afara in tara,. Si atunci intreg proiectul in ansamblul lui va avea de suferit.Si nu numai noi, toate celelalte ONG-uri. Sunt ONG-uri care hranesc copii, sunt ONG-uri care se ocupa de cei cu dizabilitati pe care statul roman acum chiar i-a abandonat de tot, ca nu mai au finantare de la buget. Si poate oamenii acestia sunt intr-o situatie mai dificila decat suntem noi. Sunt ONG-uri care chiar se bazeaza pe donatii in fiecare luna", explica Oana Gheorghiu.ONG-urile vor incerca sa aiba o discutie cu ministrul Finantelor, insa sunt hotarate sa lupte mai departe pentru cauzele lor, urmand sa atace ordinul in instanta."Noi oricum o sa-l. O sa facem procedura prealabila in care initiem noi o discutie,Poate maine dimineata dl Teodorovici are din nou chef sa ne mai ceara ceva si mai da un ordin si zice. Poate vrea sa depunem in fiecare dmineata...Chiar este o procedura lipsita de orice substanta si orice sens, mai ales ca registrul pot sa-l faca pe baza informatiilor pe care le au deja la indemana", adauga Gheorghiu.Aceasta ne-a spus si ca, in observatiile transmise catre Finante, au cerut si ca partidele sa aiba de asemenea obligatia de a se inscrie in registru, de vreme ce primesc donatii si sponsorizari."Ca si ONG-urile, sunt niste entitati care primesc donatii si sponsorizari si consideram ca ar trebui sa fie un tratament nediscriminatoriu si sa fie si ele obligate sa se inregistreze in acest registru", a conchis cofondatoarea "Daruieste Viata".