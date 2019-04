Da, Romania merita mai mult!

Florin Andrei este economist, doctor in Finante si auditor financiar, cadru didactic asociat al Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si burse de valori din cadrul ASE Bucuresti. Lucreaza de peste 5 ani in mediul academic si de peste 11 ani in mediul financiar-bancar. Se descrie ca un profesor "altfel", care pune accent in cea mai mare masura pe partea practica a notiunilor studiate, ii provoaca pe studenti sa fie mai informati si sa isi dezvolte un limbaj economic dar si sa se implice activ in comunitate.

Economia si politica sunt doua domenii aparent divergente, dar se intersecteaza frecvent. Politicul influenteaza economicul, iar economicul poate prabusi politicul.Cred ca este clar si de necontestat faptul ca Romania este o tara cu un potential economic bun (spre foarte bun), dar si cu resurse suficiente si variate care sa sustina o dezvoltare economica necesara pentru a recupera decalajul fata de vest.In primul rand, economic vorbind, Romania merita un ministru al Finantelor care sa inteleaga cum functioneaza si sistemul bancar, care este legatura dintre politica fiscala si cea monetara, o legatura care din pacate e total zdruncinata. Plusez si spun ca meritam un ministru al Finantelor care sa poata sa convinga investitorii si sa ofere credibilitate pietelor, dar si stabilitate fiscala.Romania merita un prim-ministru demn de un urmas al Bratienilor, al lui Maniu sau al lui Kogalniceanu - sigur, vorbesc aici despre competenta si pricepere, vorbesc despre diplomatie si protocol, despre buna-credinta si dorinta de a imbunatati lucrurile in tara. Dar, in afara de toate, Romania merita un prim-ministru care sa reprezinte un model pentru tinerele generatii ce pot observa cu usurinta cum scara valorilor se schimba si meritocratia/competenta nu mai inseamna nimic.Romania merita oameni politici care sa fie in slujba cetatenilor, a celor care i-au ales, dar si a celor care nu i-au ales, si sa lucreze in beneficiul unui grup larg, nu al unui grup (foarte) restrans, cu interese lipsite de etica, uneori chiar legalitate.Romania merita un sistem de educatie care sa recompenseze suficient profesorii, dar sa asigure o pregatire eficienta a elevilor/studentilor corespunzator cu cerintele pietei muncii. In acelasi timp, scoala formeaza cetateni, formeaza caractere, modeleaza valori, nu profileaza doar viitori angajati.Romania merita un sistem medical care sa salveze pacientii, sa aiba dotarile necesare, dar si profesionistii care sa infaptuiasca actul medical. Pacientii contribuie (sau au facut-o in anii de munca) suficient, astfel ca este normal sa beneficieze de un sistem care sa ii trateze si sa ii vindece, nu sa ii imbolnaveasca sau sa ii ucida.Romania merita o infrastructura moderna, rutiera si, mai ales, feroviara. Romania merita sa aiba autostrazi si cai ferate care sa sustina un transport public nepoluant si eficient.In incheiere, revin cu indemnul ca Romania merita mai mult, merita competenta, merita buna-credinta si pricepere, calitati pe care, din pacate, nu le regasim la conducatorii de astazi.Pentru ca Romania sa merite mai mult este nevoie ca noi sa ne implicam, sa iesim din confortul cotidian si sa punem mana la constructia unei tari moderne.