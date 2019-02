Teodorovici, invitat luni la Ora Guvernului, pentru a discuta despre efectele OUG 114

Ziare.

Biroul Permanent a decis miercuri, la solicitarea grupului parlamentar al USR, ca lunea viitoare sa fie chemat la "Ora Guvernului" ministrul de Finante, pentru a explica efectele OUG 114. Dezbaterea va incepe de la ora 16:00.Si premierul Viorica Dancila a fost chemat in Camera Deputatilor , la "Ora prim-ministrului", pe data de 4 martie, a anuntat marti liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan."PNL declara razboi total impotriva 'ordonantei lacomiei' Guvernului Dancila si o cheama pe Viorica Dancila la audieri in Parlament la 'Ora prim-ministrului'. Am inregistrat astazi (marti - n.red.) solicitarea ca prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, sa vina la audieri in plenul Camerei Deputatilor, tocmai pentru ca dorim sa purtam o dezbatere fundamentata care sa conduca la oprirea Ordonantei 114.Sunt mai multe formule prin care se poate ajunge la inlaturarea OUG 114 si a efectelor acesteia. O solutie si cea mai la indemana ar fi ca prim-ministrul, secondat de autorii morali ai acestei ordonante, domnii Dragnea si Valcov, sa decida emiterea unei ordonante de urgenta care sa anuleze 'ordonanta lacomiei'.Asta ar insemna vointa politica din partea Guvernului care a decis emiterea acestei OUG, deci sperantele sunt mici. A doua varianta pe care putem sa o generam in urma audierii premierului in plenul Camerei ar fi ca aceasta ordonanta sa treaca in procedura de urgenta prin dezbatere si sa fie respinsa", a afirmat Turcan, marti, la Parlament.