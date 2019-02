Guvernul a adoptat bugetul. Nu a luat din banii serviciilor secrete

LIVE TEXT

S-a mentinut insa constructia sa pe o crestere economica de 5,5%, cu toate ca estimarile Comisiei Europeane si FMI sunt mult mai pesimiste.Teodorovici e optimist si spune ca nu are nicio indoiala ca se va realiza cresterea de 5,5%, precizand ca se bazeaza pe "modul in care evolueaza economia".La fel cum anuntase si premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei de Guvern , ministrul de Finante a spus ca in bugetul pe 2019 sunt alocate sume importante pentru Sanatate, Educatie si Investitii.In ceea ce priveste banii alocati administratiilor locale, Teodorovici a dat asigurari ca nu s-au taiat bani de la bugetele locale si ca primarii vor fi multumiti."Cu siguranta vor vedea cifrele, isi vor face bugetele si isi vor da seama ca nu e vorba de taiere. Guvernul nu taie din banii bugetelor locale", a spus ministrul.Guvernul nu a luat bani de la serviciile secrete, cu toate ca Liviu Dragnea a cerut ca "sume importante" de la aceste domenii sa fie realocate Ministerului Sanatatii pentru vitamina D pentru copii. Teodorovici a explicat ca daca se facea aceasta modificare era nevoie de avizul CSAT si ar fi intarziat adoptarea bugetului. Este insa posibil ca banii sa fie taiati in Parlament.Intrebat daca OUG 114 va fi modificata, dupa ce Viorica Dancila a declarat joi seara ca ar putea sa amane intrarea in vigoare a unor prevederi din celebra ordonanta, Eugen Teodorovici nu a vrut sa dea detalii, precizand ca inca se poarta discutii pe aceasta tema.- Guvernul a aprobat bugetul pe 2019.- Fata de propunerea de pe site, au mai fost discutii dupa cum stiti, au mai rezultat o serie de modificari, veti vedea cu totii.- Azi va fi trimis catre Parlament, saptamana viitoare se va stabili un calendar.- E fundamentat pe o crestere economica de 5,5%. PIB va creste cu peste 33%.- Deficitul bugetar, o scadere de 2,25%, in limite. Poate fi mentinut dar e necesar un efort comun in patru zone: asistenta sociala, sanatate, investitii, administratia.- E foarte important de mentionat ca toate programele de sanatate sunt acoperite in integral cu necesarul de finantare.- La investitii trebuie sa intervenim radical. Banii pentru investitii se vor aloca, sumele sunt majorate substantial.- La Administratie, este necesar ca aparatul central sa functioneze fara blocaje, eficient, fara suprapunere de atributii., e un plus de 0,2% din PIB.- Veniturile estimate sunt de 342,7 miliarde de lei. Anul trecut au fsat 295,1 miliarde lei. ANAF are foarte mult de lucru in acest an, trebuie sa incaseze taxele, le voi acorda tot sprijinul.- Bugetul asigura finantarea majorarii salariilor si pensiilor asumate prin programul de guvernare.- Bugetul este echilibrat. In Sanatate bugetul a crescut cu 6 miliarde lei, o crestere cu 12%. La Educatie e o crestere cu 9,8 miliarde lei mai mult, cu 47% mai mult decat in 2018. La investitii e o crestere de 15,4 miliarde lei iar la Transporturi o majorare de 6 miliarde lei.- Anul 2019 este anul investitiilor. Economia si zona privata trebuie sa fie cea pentru care Guvernul acorda sprijin anul acesta.- La nivel local, pentru Consiliile Judetene s-a facut o crestere de la 250 lei/locuitori la 450 lei/locuitor.- Cheltuieli descentralizate: centre pentru persoane cu handicap, centre pentru protectia copilului, indemnizatia pentru insottitorii persoanelor cu handicap. Totalul esdte de 6,3 miliarde lei pentru acoperirea cheltuelilor.-Ca sunt ei pesimisti... Calculele facute de noi in anii anteriori si ce s-a intamplat a fost apropiat. E un buget foarte bine gandit. Ne bazam pe modul in care merge acum economia.- Aceste situatii se intampla din cauza unor oameni care dorsec sa intrige. E pravazut in proiectul de lege acest obiectiv. Vreti sa va dau cifra exacta?- Vreti sa facem intr-un singur an autostrada?- Sunt alocati. Suntem pregatiti pentru Campionatul European.- Ca si guvern am facut o propunere de buget, am discutat in CSAT, daca se facea o astfel de modificare trebuia sa o trecem prin CSAT Acum vom vedea in Parlament, in comisii care vor fi propunerile si vom vedea la vot final. Toti care suntem in situatie de acest tip, fara suparare, e vorba de banul public si indiferent ca e cheltuit pe aparare, pe servicii, atunci el trebuie cheltuit eficient.- Ca ministru de Finante prefer ca banii sa fie alocati pe Sanatate, Educatie. E prea mult spus ca se afecteaza siguranta nationala pentru ca tai si realoci bani. De siguranta tarii putem vorbi si cand vorbim despre Sanatate si Educatie.- Sumele vor fi suficiente. Nevoile sunt foarte mari, dar nu putem sa dam bani doar catre o directie. Vor vedea cifrele, isi vor face bugete si isi vor da seama primarii ca nu au existat taieri de bani.- Asa este legea. Aceea a fost solicitarea de la Autoritatea Electorala Permanenta. Sper ca partidele sa poata folosi acesti bani catre domenii in care este nevoie, cum ar fi Sanatatea. Nu stiu daca legea permite, daca nu permite o putem modifica.- Discutii au fost pe fiecare sector in parte. Si eu am discutat cu BNR. Eu zic ca cei care au incredere in modul in care Guvernul actioneaza vor vedea ca masurile luate sunt bune. Nu vreau sa anticipez o modificare a ordonnatei. Nu vreau sa intru pe aceasta discutie. Credinta mea este ca lucrurile se vor aseza asa cum le dorim cu totii. mai multe nu pot sa va spun.- Legat de ROBOR, discutia se va purta inca o data, pe 18 februarie cu BNR. Trebuie sa vedem foarte clar daca modul de calcul de azi al ROBOR este cel mai corect, cel mai eficient. Decizia va fi cea pe care romanii o asteapta. Dupa 18 februarie putem discuta mai multe. Orice s-ar discuta despre OUG se discuta pornind de la interesul romanilor.-Noi trebuie sa actionam pentru tara. Interesele celalate trebuie lasate deoparte.- Bugetele sunt alocate sumele pentru salarii in 2019, au alocate sumele pentru a functiona. Salariile in zona judecatorilor sunt asigurate. Nu inteleg de unde apar aceste informatii. Nu consider ca ce a spus DIICOT este un semnal de alarma. Haideti sa fim mai rezonabili, banii aceia pot folositi pentru altceva. Sunt institutii care se tot maresc, sunt mai eficiente daca se maresc?- Sigur da. Discutam in Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM) . Preturile trebuie sa fie estimate in lei, suntem in Romania.*************La inceputul sedintei de Guvern, Viorica Dancila a afirmat ca Sanatatea este o prioritate zero, iar finantarea pentru acest minister este cu 6,1 miliarde mai mare decat sumele cheltuite anul trecut."Anul acestapentru ca dupa majorarile salariale din anul 2018 se impune si cresterea investitiilor in unitatile sanitare. Deci ne preocupam nu numai de cresterea veniturilor in sanatate, dar vrem si investitii in unitatile sanitare", promite premierul., iar "banii merg atat la investitii cat si la majorari salariale", potrivit premierului.Viorica Dancila mai promite sume record pentru Ministerul Fondurilor Europene, de 2,3 miliarde de lei., de 2,3 miliarde lei, din care 2,09 miliarde credite bugetare alocate fondurilor europene. Pentru prima data valoarea PIB va depasi 1.000 miliarde lei, inca o confirmare a masurilor bune de stimulare economica. Deficitul bugetar va fi pastrat la 2,5% din PIB", a spus Dancila.Sume record a anuntat si pentru bugetele locale, precizand ca sunt cu 19% mai mari fata de anul trecut.Impozitul pe venit colectat la bugetul de stat merge in proportie de 100% la bugetele locale, respectiv 22 miliarde, comparativ cu 15 miliarde repartizat in 2018. Asadar bugetul anului 2019 este unul echilibrat si concentrat atat pe sustinerea politicilor sociale si cele de dezvoltare", a subliniat Dancila.Liderii coalitiei s-au vazut zilnic, toata saptamana, pentru a discuta despre buget. Au existat intalniri si cu UDMR, si cu primarii, iar acestia din urma au ramas nemultumiti.Referitor la acest subiect, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a explicat, joi seara, pentru Antena3, ca nu exista probleme in coalitia de guvernare, iar discutiile pe buget au mers bine, in ciuda speculatiilor ca ar fi existat tensiuni, sustinand ca obiectivul este realizarea unui buget axat pe investitii, iar CNAIR s-ar fi angajat sa faca 180 de kilometri de autostrada in 2019