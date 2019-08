Hibele ordinului semnat de Eugen Teodorovici prin care statul cere daune magistratilor in cazul erorilor judiciare

Prevederea, introdusa anul trecut

"Problemele" procedurii

Potrivit legii, in aceasta procedura, Inspectia Judiciara are un cuvant decisiv.Prin ordin, insa, "in anumite situatii" stabilite de conducerea Directiei Generale Juridice din Ministerul Finantelor, chiar daca Inspectia Judiciara nu gaseste vreo culpa magistratului, se poate solicita secretarului general/ministrului Finantelor Publice semnarea actiunii in regres.Documentul stabileste modalitatea prin care Ministerul Finantelor ii poate chema in judecata pe magistrati pentru a plati despagubirile din procesele avand ca obiect erori judiciare/raspundere civila delictuala, deschise de persoane care au fost judecate si achitate definitiv.Prevederea a fost introdusa la finalul anului trecut, prin modificarile legislative facute la Legile Justitiei de coalitia PSD-ALDE.Magistratii pot raspunde pentru deciziile lor, "daca eroarea judiciara a fost cauzata ca urmare a exercitarii functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta".Potrivit Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, pentru repararea prejudiciului, persoana vatamata se poate indrepta cu actiune doar impotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.In cazul in care castiga procesul, statul plateste in prima faza aceste despagubiri.In termen de doua luni de la comunicarea hotararii definitive pronuntate, Finantele sesizeaza Inspectia Judiciara pentru a verifica daca eroarea judiciara a fost cauzata de judecator sau procuror.Statul, prin MFP, exercita actiunea in regres impotriva judecatorului sau procurorului "daca, in urma raportului consultativ al Inspectiei Judiciare, apreciaza ca eroarea judiciara a fost cauzata ca urmare a exercitarii de magistrat a functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta".In martie 2019, sefa Biroului contencios, metodologie si afaceri penale din Ministerul Finantelor Publice finaliza redactarea procedurii operationale PO - 05.03 "privind modul de instrumentare a cauzelor avand ca obiect erori judiciare/ raspundere civila delictuala, a etapelor premergatoare declansarii actiunii in regres impotriva judecatorilor sau procurorilor care si-au exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta si a instrumentarii actiunilor in regres."Aceasta procedura sta la baza ordinului semnat de Teodorovici.," arata documentul MF.Consilierul juridic din cadrul Directiei Generale Juridice (DGJ) din MF, desemnat sa urmareasca cazul, sub semnatura conducerii DGJ, este cel care initiaza procesul de atragere a raspunderii magistratului.," arata ordinul MF.In cazul in care Inspectia Judiciara concluzioneaza ca, desi s-a produs o eroare judiciara, aceasta nu a fost rezultatul exercitarii functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta/vinovatie de catre magistrat, consilierul juridic intocmeste un referat de clasare, cu propunere de neexercitare a actiunii de regres, aprobat de conducerea DGJ.," se arata in ordin.Nu se precizeaza despre ce "anumite situatii" este vorba.Despre modificarile legislative in acest caz, Tribunalul Bucuresti a sesizat Curtea de Justitie a UE.Tribunalul motiveaza ca, prin modalitatea de reglementare a procedurii acordarii despagubirilor pentru prejudiciile produse prin erorile judiciare, concretizata intr-o prima etapa ce se poarta exclusiv intre partea vatamata si stat, magistratul este exclus de la procedura de judecata.Acest lucru ar fi de natura sa afecteze intr-un mod inadmisibil principiul contradictorialitatii si principiul asigurarii dreptului la aparare al magistratului.Asta in conditiile in care in aceasta procedura se transeaza chestiunea juridica a existentei erorii de judecata.In cea de-a doua etapa a procedurii erorii materiale, cea in care Inspectia Judiciara trebuie sa determine daca eroarea materiala a fost facuta cu rea credinta sau grava neglijenta, ar lasa la libera apreciere acest lucru, intervenind arbitrariul.In plus, magistratul are posibilitatea limitata de a combate constatarile IJ ori ale inspectorului juridic, aspect de natura nu numai sa afecteze independenta magistratilor, "dar chiar sa transgreseze marele principiu al securitatii raporturilor juridice, ca un pilon de baza al suprematiei legi, care constituie fundamentul si premisa statului de drept."