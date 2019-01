Isarescu n-a venit la audieri in Parlament, asa ca Zamfir i-a spus lui Teodorovici ca n-au ce discuta: Nu cu dumneavoastra aveam de lamurit!

Ziare.

"Vreau sa va asigur ca invitatia guvernatorului BNR o voi trimite Biroului Permanent al Senatului, pentru a hotari daca are obligatia sa vina la Comisia de Buget - Finante si la Comisia Economica a Senatului. Voi face aceasta propunere la inceputul saptamanii viitoare.Am certitutdinea ca domnul guvernator va fi aici saptamana viitoare si va da explicatii senatorilor", a declarat Daniel Zamfir.In schimb, la Comisia Economica din Senat a venit ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Presedintele comisiei, Daniel Zamfir, nu a profitat insa de prezenta acestuia pentru a lamuri anumite teme de interes, spunandu-i ca nu considera necesar sa continue discutia pentru ca "nu cu dumneavoastra aveam de lamurit anumite aspecte"."Il avem aici pe domnul ministru al Finantelor. Domnule ministru, motivul pentru care am solicitat prezenta dumneavoastra era legat de discutia pe care as fi vrut sa o aveti cu guvernatorul BNR. Avand in vedere refuzul dumnealui de a veni, obiectul audierii guvernatorului era cu totul altul, din punctul meu de vedere, acum, eu cu dumneavoastra, ca presedinte al comisiei economice, sa vad ce parere au si colegii mei, nu consider sa continuam discutia, nu cu dumneavoastra aveam de lamurit anumite aspecte.Daca colegii mei vor sa o faca... Eu va multumesc pentru prezenta, stiu ca m-ati anuntat de la inceputul sedintei ca aveti o intalnire imediat dupa ora 12:00, daca colegii mei nu au intrebari, daca dumneavoastra aveti ceva sa ne spuneti, va rog si va multumesc pentru prezenta", a precizat Zamfir.Eugen Teodorovici nu prea a avut multe de spus, afirmand ca s-a prezentat la comisie "din respect pentru persoanele care au credite in lei"."Va multumesc pentru invitatia transmisa de a participa la o discutie cu un subiect extrem de important, si anume acela al modului in care ROBOR-ul se fixeaza. Am venit din respect pentru persoanele care au credite in lei si sunt afectate in mod direct si din respect fata de Parlamentul Romaniei", a spus Teodorovici.Ministrul de Finante a precizat insa ca in 4 februarie este programata o sedinta extraordinara a Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM) in care se va discuta despre ordonanta 114, nivelul ROBOR si modul in care s-a limitat creditarea fata de populatie."Va fi, stiti foarte bine, si o discutie in cadrul Comitetului de National pentru Supravegherea Macroprudentiala, pe 4 februarie, la solicitarea din partea Bancii Nationale. Este adevarat ca am fost surprins de larghetea perioadei pana la care o astfel de discutie sa aiba loc. Daca tot este un subiect foarte important de discutat, ar fi fost deschiderea totala din partea noastra de a avea o discutie chiar mai repede. Este invocata o sedinta extraordinara", a declarat Teodorovici.Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, anuntase ca Banca Nationala a Romaniei nu va participa la discutia din Comisia Economica din Senat de marti, pentru ca este nevoie mai intai de o intalnire la Ministerul de Finante in cadrul Comitetului National pentru Supraveghere Macroprudentiala."Se poate gasi un cadru mai adecvat acestei intalniri decat cel creat de dl. Zamfir", a declarat Suciu."BNR este deschisa la dialog, la clarificarea chestiunuilor in discutie bineinteles si in Parlament si consider ca se poate gasi un cadru mai adecvat acestei intalniri decat cel creat de dl. Zamfir, care sa nu plece de la un sir de fake news-uri lansate fara probe", a spus Suciu.