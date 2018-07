Ministrul de Finante chiar era serios cu amnistia fiscala, dar deocamdata nu stie cum o face: E luata in calcul, ar putea stimula economia

Ce prevedea amnistia fiscala aprobata de Guvern in 2015

Ziare.

com

"Este in lucru un astfel de mecanism, ar putea stimula economia, nu pot sa va dau acum detalii. Vom discuta saptamana viitoare in coalitia de guvernare si in Guvern, vom vedea daca poate fi aplicata si care vor fi efectele", a declarat Eugen Teodorovici, intr-o conferinta de presa.Potrivit acestuia, nu va exista niciun prag pentru amnistia fiscala si se va aplica atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice."Nu exista un prag. Am dat si in 2015 o astfel de amnistie, si atunci s-a aplicat si la persoanele fizice si la cele juridice", a subliniat ministrul de Finante.Joi, liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a intrebat atat pe seful Fiscului, Ionut Misa, cat si pe Eugen Teodorovici cand au de gand sa recupereze "sutele de mii de euro de la domnul presedinte Iohannis" incasate drept chirie pentru casa din centrul Sibiului. El a comentat, ironic, ca " poate dam drumul la o amnistie fiscala , daca sunt prea multi bani si nu mai au loc in cuferele de la trezorerie".Imediat dupa declaratia liderului PSD, ministrul de Finante a declarat, la Antena 3, ca ii multumeste "domnului presedinte pentru aceasta idee"."Ideea aceasta strecurata in discursul domnului presedinte, de posibila amnistie, chiar ii multumesc, este o idee foarte buna pe care sa o luam in calcul. Ca subiect, nu fata de domnul presedinte (Klaus Iohannis - n.red.), va dati seama, dar un astfel de procedeu s-a mai aplicat in economie cu efecte foarte bune pentru economie si bugetul de stat", a spus Teodorovici.In luna octombrie 2015, Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta privind amnistia fiscala , prin care se sterg penalitatile de intarziere."Contribuabilii care isi vor achita pana la 31 martie 2016 obligatiile de plata principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015 si administrate de ANAF, vor beneficia de anularea penalitatilor de intarziere aferente acestora, daca indeplinesc o serie de conditii.De asemenea, contribuabilii care platesc pana la 30 iunie 2016 o cota de 45,8% din dobanzile aferente obligatiilor principale restante, stabilite prin decizii comunicate pana la data stingerii obligatiilor de plata principale, vor putea beneficia, conditionat, de anularea unei cote de 54,2% din dobanzile aferente obligatiilor principale datorate bugetului general consolidat la 30 septembrie 2015, administrate de ANAF", preciza Guvernul la acea vreme.Executivul a sustinut ca acel act normativ are scopul acordarii unor facilitati fiscale, pe de o parte, in sensul sprijinirii contribuabililor aflati in dificultate, iar pe de alta parte, in sensul stimularii achitarii obligatiilor de plata restante la buget si majorarii incasarilor bugetare.