Ministrul de Finante vrea ca romanii sa beneficieze de servicii medicale in functie de cat platesc CASS

Ziare.

com

"In functie de cat platesti pe CASS, sa ai facute mai multe variante, pachetul 1, pachet de baza, ai un alt venit la care se plateste CASS, deci implicit o contributie mai mare, atunci ai al doilea pachet, cu alt tip de servicii, asta cred ca e sistemul logic", a declarat, vineri, Teodorovici, citat de Digi24 Jurnalistii au incercat sa obtina o clarificare, asa ca l-au intrebat pe ministru daca oamenii cu posibilitati financiare reduse ar beneficia de mai putine servicii medicale, insa Teodorovici a evitat sa dea un raspuns clar."Bun, atunci lasam sistemul asa si platim toti la fel. Daca platim diferit, e normal sa fie mai multe variante pachete de servicii, pe care un contribuabil sa le primeasca, nu e normal sa fie asta abordarea?", a venit replica din partea oficialului.Deocamdata, Eugen Teodorovici nu a avansat un termen pentru aceasta propunere.De altfel, si ministrul Sanatatii a facut, in luna martie, declaratii asemanatoare. Sorina Pintea a spus ca romanii care vor dori sa aiba acces la servicii medicale scumpe in spitalele de stat ar putea fi nevoiti sa opteze pentru o noua asigurare medicala.In plus, in opinia ei, inclusiv pachetul minim este "foarte extins".